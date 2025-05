Per il numero 1 del mondo vittoria in tre set

Al Roland Garros 2025 Jannik Sinner approda al terzo turno: il tennista azzurro, numero 1 del mondo, ha battuto in tre set il francese Richard Gasquet, con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-4.

Gasquet era al suo ultimo match in carriera a Parigi dopo 22 partecipazioni consecutive, nel secondo turno del Roland Garros. Sinner non ha faticato molto per battere n avversario visibilmente più lento e meno potente, ormai al tramonto della carriera. Il francese, che oggi saluta Parigi, nel 2007 è salito fino al numero 7 della classifica mondiale.

Il prossimo turno

Sinner, dopo due francesi, dovrà ora affrontare il ceco Jiri Lehecka, che ha battuto in 4 set lo spagnolo Davidovich Fokina.

