La numero 3 del mondo protagonista di un episodio curioso durante la semifinale con la tennista cinese

La seconda semifinale femminile degli Internazionali di Roma 2025 tra Coco Gauff e Qinwen Zheng è stata caratterizzata anche da un curioso episodio diventato immediatamente virale. Nel corso del terzo set, la statunitense, n. 3 al mondo, ha servito mentre l’avversaria era ancora a bordo campo vicino alla sua panchina dove si era avvicinata per cambiare la racchetta.

Realizzato il suo “errore”, Gauff è scoppiata a ridere, stessa reazione del giudice di sedia e del pubblico romano mentre la tennista cinese ha solo abbozzato un sorriso ed è tornata al suo posto. Il match è stato vinto proprio dall’americana con il punteggio 7-6, 4-6, 7-6. La statunitense sabato alle 17 affronterà in finale Jasmine Paolini.

Coco Gauff hits a serve but doesn’t realize Qinwen Zheng wasn’t at the baseline 😂😂😂

pic.twitter.com/wK6g44ztRa

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 15, 2025