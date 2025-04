Il tennista numero uno al mondo al Tg1 commenta le dichiarazioni dell'ex nuotatrice e di altri sportivi in relazione alla vicenda Costebol

Jannik Sinner replica a Federica Pellegrini e alle parole dell’ex nuotatrice sul caso doping che lo ha coinvolto nell‘intervista rilasciata al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, a pochi giorni dal suo ritorno in campo, agli Internazionali d’Italia. Il tennista numero uno al mondo tornerà a giocare al torneo di Roma, al via il 7 maggio, dopo una sospensione di tre mesi dall’attività agonistica per la vicenda Costebol.

Sinner replica a Federica Pellegrini: cosa ha detto il tennista

“Ognuno è libero di dire quello che vuole, ognuno può giudicare, va bene. Per me è importante quello che è successo, ma soprattutto quello che ho passato, che è molto difficile. Non lo auguro veramente a nessuno di passare da innocente una roba del genere, perché non era facile. Però siamo in un mondo dove ognuno può dire quello che vuole, quindi va bene così”, ha detto Sinner rispondendo in merito alle dichiarazioni fatte da alcuni campioni come Djokovic, Serena Williams o Federica Pellegrini sulla vicenda doping che lo ha coinvolto.

Sinner ha replicato anche sostenendo che non c’è stata una diversità di trattamento nei suoi confronti, come qualcuno ha sostenuto. “Ognuno ha gli stessi protocolli, ognuno quando è positivo ha lo stesso percorso da fare, non c’è nessuno che ha dei trattamenti diversi“, ha dichiarato il campione altoatesino. “Ho ricevuto un po’ di critiche che sono stato trattato in modo diverso, invece no. Mi hanno controllato anche forse più degli altri, perché sono andato avanti quando dovevo finire, poi la Wada ha fatto il processo di nuovo”, ha sottolineato l’azzurro.

Sinner: “Fuori dal campo cose che non mi aspettavo”

“Sicuramente l’anno scorso è stato molto stressante. Siamo riusciti comunque ad ottenere dei risultati incredibili. Anche quest’anno siamo partiti molto bene. Poi è successo quello che è successo”, ha proseguito Jannik Sinner, nell’intervista rilasciata al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci e trasmessa martedì 29 aprile nell’edizione delle 20. “All’inizio era un po’ strano nella situazione in cui mi sono trovato. Anche fuori dal campo sono successe delle cose che comunque non mi aspettavo”, ha aggiunto.

Sinner: “A un certo punto ho pensato di smettere”

Nell’intervista al Tg1 Sinner ha rivelato che nei mesi scorsi è stato stressato e provato a tal punto dall’essere arrivato a pensare di smettere col tennis. “C’è stato mai un momento, specie nei primi tempi, in cui ho pensato di mollare tutto? Si, sì. Mi ricordo che prima degli Australian Open quest’anno ero in un momento non felicissimo, ho detto ‘c’è ancora quel caso di doping’, e a fine anno ho detto ‘ok, è passato quest’anno, vediamo l’anno prossimo e com’è la situazione’. Arrivato in Australia non mi sentivo proprio a mio agio nel locker room, dove mangiavo e i giocatori mi guardavano in modo diverso. Non mi piaceva proprio, e lì ho detto, ‘è pesante vivere il tennis in questo modo qua’”, ha affermato Sinner. “Io ero sempre uno che scherzava, che andava nel locker room, con questo e quell’altro scherzavo, non mi sono sentito a mio agio, poi ho detto ‘magari dopo gli Australian stacco un pochettino, e magari mi fa bene’. E’ andata così come è andata, ma non volevo che andasse ecco. Forse in quel momento lì mi ha fatto bene, tre mesi è troppo. E la ragione per cui non ho giocato Rotterdam è proprio quella lì”, ha concluso.

Sinner e la nuova fidanzata

Quei tempi sembrano essere superati, Sinner infatti si è detto molto felice di rientrare in campo, “soprattutto a Roma”, e lo farà “sicuramente con una mentalità diversa”. Tra l’altro il tennista sembra anche aver ritrovato l’amore, dopo la rottura con la collega russa Anna Kalinskaya. L’azzurro infatti è stato recentemente paparazzato in compagnia della modella russa Lara Leito, ex compagna dell’attore premio Oscar Adrian Brody.

