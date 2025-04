Il tennista numero uno al mondo parla a pochi giorni dal rientro agli Internazionali d'Italia

Jannik Sinner è pronto per il suo ritorno in campo in un match ufficiale dopo la squalifica per doping, che avverrà agli Internazionali Bnl d’Italia 2025 in programma a Roma dal 7 al 18 maggio. “Ci vediamo a Roma, speriamo di essere preparati per esserci ma sono molto contento di fare ritorno a Roma, non c’è posto più bello”, ha dichiarato il numero uno al mondo in un’intervista rilasciata al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci che verrà trasmessa questa sera dopo l’edizione delle 20. Parlando della sua partecipazione ai prossimi Internazionali d’Italia, Sinner ha aggiunto: “Molto presto ci saremo non solo io ma tutto il gruppo italiano che è incredibile. Ci aspettiamo un bel tifo”.

Sinner: “Avevo perso divertimento, torno con mentalità diversa”

In questo periodo di stop forzato dai campi, Sinner ha spiegato di aver avuto modo di riflettere sul fatto che stesse perdendo la parte divertente del gioco del tennis. “Ci alleniamo tanto per divertirci quando giochiamo una bella partita ma sentivo che il divertimento giorno per giorno andava via” non è “come un giocatore si dovrebbe sentire”, ha confidato Sinner nell’intervista a Chiocci parlando della sua decisione di patteggiare sul caso Clostebol. In vista degli Internazionali di Roma il numero uno al mondo si dice “molto contento di rientrare in campo, soprattutto a Roma, un torneo speciale per me. Però sicuramente con una mentalità diversa”.

Stasera alle 20:30, su #Raiuno, il direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci intervisterà il tennista numero uno al mondo: Jannik #Sinner.#Tg1 pic.twitter.com/Mj7RKbi8QQ — Tg1 (@Tg1Rai) April 29, 2025

