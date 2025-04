La coppia 'paparazzata' a Montecarlo dal settimanale Chi

Una nuova fiamma illumina l’orizzonte sentimentale di Jannik Sinner. La notizia che fan e appassionati aspettavano da tempo è stata confermata dal settimanale Chi: dopo la fine della relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya, il numero uno del tennis mondiale ha una nuova fidanzata. Al suo fianco, nelle foto esclusive pubblicate dal rotocalco, appare Lara Leito, 31 anni, splendida modella russa ed ex compagna dell’attore premio Oscar Adrien Brody.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Jannik si allena e Lara fotografa

Presenza fissa nel jet set monegasco, Lara è stata avvistata sugli spalti del Montecarlo Country Club, dove Jannik ha ripreso gli allenamenti in vista degli Internazionali d’Italia. Proprio oggi Sinner ha parlato del suo ritorno in gara in un’intervista al Tg1. I supporter non hanno potuto fare a meno di notare la giovane donna mentre riprendeva con lo smartphone le azioni in campo del campione altoatesino. Al termine della sessione, però, è successo qualcosa di insolito: Sinner ha abbracciato Lara e insieme si sono diretti al ristorante del circolo.

Un bacio appassionato nel centro di Montecarlo

Dopo il pranzo, sono usciti fianco a fianco e si sono allontanati a bordo dell’auto di Jannik, diretti verso il centro città, dove si sono salutati con un bacio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata