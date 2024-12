Alla vigilia del suo ritorno in campo, Novak Djokovic ha espresso la sua opinione sui casi di doping di alto profilo nel tennis, criticando quelli che percepisce come “doppi standard nello sport”. L’ex numero 1 al mondo, che punta al record del 25º titolo del Grande Slam al prossimo Australian Open, ha manifestato domenica la sua frustrazione per essere stato “tenuto all’oscuro” riguardo al caso di doping del numero uno Jannik Sinner.

Djokovic è la testa di serie al Brisbane International questa settimana, segnando la sua prima apparizione all’evento dal 2009. Inoltre, farà coppia con l’australiano Nick Kyrgios nel doppio, con la coppia protagonista lunedì.

Fuori dal campo, Djokovic ha sostenuto le critiche forti di Kyrgios, espresse il giorno precedente, parlando a lungo del caso di doping in corso che coinvolge l’attuale numero uno al mondo, Jannik Sinner. “Non sto mettendo in dubbio se (Sinner) abbia assunto la sostanza vietata intenzionalmente o meno”, ha dichiarato Djokovic durante una conferenza stampa domenica a Brisbane. “In passato abbiamo avuto molti giocatori, e altri attualmente sospesi, che non sono nemmeno risultati positivi a sostanze vietate. Alcuni giocatori con classifiche più basse attendono la risoluzione del loro caso da oltre un anno. Sono davvero frustrato di vedere che siamo stati tenuti all’oscuro per almeno cinque mesi (sul caso Sinner)”.

Il caso Sinner

L’Agenzia Internazionale per l’Integrità del Tennis (ITIA) ha accusato sia Sinner sia l’ex numero uno del mondo femminile Iga Swiatek di violazioni antidoping all’inizio dell’anno. Sinner è risultato positivo due volte a uno steroide anabolizzante a marzo, ma ha evitato una squalifica dopo che l’ITIA ha stabilito che non aveva colpa. L’Agenzia Mondiale Antidoping ha fatto appello contro la decisione. Swiatek ha accettato una sospensione di un mese a novembre dopo essere risultata positiva alla sostanza vietata trimetazidina.

Le critiche di Djokovic

Il serbo ha inoltre criticato la mancanza di trasparenza delle autorità tennistiche riguardo alle violazioni antidoping. “L’ATP non ne ha parlato davvero in profondità. Perché hanno tenuto questo caso lontano dal pubblico? Vediamo il caso di Simona Halep nel WTA Tour, ora quello di Iga Swiatek,” ha detto Djokovic. “Non è una buona immagine per il nostro sport. Sto solo mettendo in discussione il funzionamento del sistema e perché alcuni giocatori non vengono trattati allo stesso modo di altri. Forse ci sono ragioni legate alla classifica, o alcuni giocatori hanno maggiori risorse finanziarie e squadre legali più forti per affrontare questi casi.”