Il programma degli italiani in campo il 18 gennaio a Melbourne

Agli Australian Open 2025 Jannik Sinner torna in campo sabato 16 gennaio. Il numero uno del mondo e campione in carica del primo Slam stagionale, affronterà al terzo turno l’americano Marcos Giron, numero 46 Atp. L’azzurro, dopo aver superato all’esordio a Melbourne il cileno Jerry e battuto al secondo turno l’australiano Schoolkate, aprirà il programma serale sulla Rod Laver Arena e scenderà in campo non prima delle 9 del mattino ora italiana: la partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport e in streaming su Now e Dazn.

Il programma

Sempre domani, sabato 18 gennaio, la numero 1 italiana, Jasmine Paolini, sarà impegnata alla stessa ora, sempre non prima delle 9 ora italiana, contro l’ucraina Elina Svitolina sulla Margaret Court Arena. Paolini che oggi ha esordito con una vittoria nel doppio con Sara Errani.

In campo domani anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti: il torinese si gioca un posto negli ottavi contro l’ungherese Fabian Marozsan intorno alle 5 del mattino ora italiana sul campo 3, mentre il tennista toscano affronterà lo statunitense Ben Shelton non prima delle 7 del mattino in Italia sulla John Caine Arena.

