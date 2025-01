Le italiane hanno battuto 6-1, 7-5 le wild card australiane Priscilla Hon e Daria Saville. Lo spagnolo passa lasciando un set contro Borges. Avanti anche la numero 1 Sabalenka

Inizia al meglio l’Australian Open di Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia d’oro del tennis italiano ha avviato il suo percorso nel primo Slam della stagione battendo 6-1, 7-5 le wild card australiane Priscilla Hon e Daria Saville. Il break nel primo game di risposta lancia le azzurre nel primo set, senza storia, concluso con uno smash a rimbalzo fuori misura di Saville. Più lottato il secondo parziale, in cui le azzurre rimontano da sotto 3-5 e chiudono al secondo match point, grazie a un diritto diagonale largo da sinistra di Hon.

Sorteggiate nella parte alta del draw, quella della ceca Siniakova e della statunitense Townsend, campionesse di Wimbledon in carica e prime teste di serie, già al terzo turno, Errani e Paolini affronteranno ora Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che hanno iniziato il 2025 trionfando nel “500” di Brisbane. Sarà una riedizione della finale dei Giochi Olimpici di Parigi.

Alcaraz e Zverev agli ottavi di finale

Carlos Alcaraz non si unisce alle stelle eliminate nella prima settimana dell’Australian Open e raggiunge gli ottavi per la seconda volta in quattro partecipazioni. Lo spagnolo, numero 3 del mondo, ha sconfitto il portoghese Nuno Borges, numero 33 Atp, 6-2, 6-4, 6-7(3), 6-2. Il suo percorso continuerà con il britannico Jack Draper o l’australiano Aleksandar Vukic. All’orizzonte, poi, un possibile quarto di finale di lusso contro Novak Djokovic, dieci volte campione all’Australian Open.

Alcaraz potrebbe chiudere l’Australian Open davanti ad Alexander Zverev, che l’ha battuto sulla Rod Laver Arena dodici mesi fa. Il numero 2 del mondo, comunque, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Anche Zverev, infatti, ha raggiunto gli ottavi grazie al facile 6-3, 6-4, 6-4 sul britannico Jacob Fearnley, numero 92 del mondo. Zverev giocherà per la sesta volta gli ottavi all’Australian Open, come Boris Becker, il tedesco che ne ha disputati di più nel torneo nell’era Open. Passa il turno anche l’americano Tommy Paul (12), che ha battuto lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 7-6 (0), 6-2, 6-0.

Djokovic agli ottavi, avanza anche Gauff

Novak Djokovic si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Il serbo, nove volte vincitore a Melbourne, numero 7 del seeding, ha battuto agevolmente in tre set il ceco Tomas Machac, numero 26, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-4 in 2 ore e 22 minuti di gioco. Nel prossimo turno Djokovic affronterà un altro ceco, Jiri Lehecka, prima di un possibile e attesissimo quarto contro Carlos Alcaraz. Nel torneo femminile, intanto, si qualifica per gli ottavi anche la n.3 del seeding l’americana Coco Gauff che ha battuto la canadese Leylah Annie Fernandez (30) per 6-4, 6-2.

Anche la numero 1 Sabalenka agli ottavi

In una partita dove ha perso tutti e quattro i primi turni di battuta, Aryna Sabalenka ha comunque chiuso in due set strappando il pass per gli ottavi dell’Australian Open, primo Slam della stagione (con un montepremi record di 96,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La 26enne di Minsk, regina del ranking mondiale e bi-campionessa in carica a Melbourne, ha prevalso in una prova di forza imponendosi per 7-6(5), 6-4 sulla danese Clara Tauson, n.42 WTA. Al quarto turno (ottavi) troverà dall’altra parte della rete un’altra giovanissima, la russa Mirra Andreeva, n.15 del ranking e 14 del seeding, che si è sbarazzata per 6-2, 1-6, 6-2 della polacca Magdalena Frech, n.26 WTA. Ci sono volute oltre due ore e mezza a Paula Badosa per riuscire a superare Marta Kostyuk, lo scorso anno capace di spingersi fino ai quarti. In un terzo turno tra top 20 la spagnola, n.12 del ranking ed 11 del seeding, ha prevalso per 6-4, 4-6, 6-3 sull’ucraina, n.18 WTA e 17esima testa di serie.

