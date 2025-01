L'azzurro, numero 1 del mondo e del seeding, si è imposto con il punteggio di 7-6(2), 7-6(5), 6-1

Esordio con vittoria per Jannik Sinner agli Australian Open 2025, prima prova stagionale del Grande Slam, sul cemento di Melbourne. L’azzurro, numero 1 del mondo e del seeding, campione in carica, ha battuto in tre set sulla Rod Laver Arena il temibile cileno Nicolas Jarry, numero 35 del mondo, con il punteggio di 7-6(2), 7-6(5), 6-1 al primo match point, in 2 ore e 42 minuti di gioco. Nel prossimo turno Sinner troverà la wild card australiana Tristan Schoolkate o il giapponese Taro Daniel.

Sinner, che non perde dalla finale di Pechino contro Carlos Alcaraz, firmare la 15ma vittoria di fila ed eguaglia così la sua seconda striscia di vittorie più lunga in carriera. L’altoatesino non perde un set dal terzo turno a Shanghai del 2024 contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Contro Jarry l’azzurro ha giocato la sua 80ma partita nel main draw di uno Slam in singolare maschile, la 19ma all’Australian Open.

Nel frattempo, il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna ha fissato per il 16 e 17 aprile l’udienza sul caso doping che vede coinvolto il tennista italiano.

Sinner: “Soddisfatto, gestito bene situazioni difficili”

“Intanto sono molto felice di essere qui, l’atmosfera è stata straordinaria. I primi due set potevano anche girare storti, poi dopo il break nel terzo ho potuto respirare. Lui ha un enorme talento e sono stato bravo a gestire le situazioni complicate nei primi due set, ora aspetto il prossimo match”. Così Jannik Sinner commenta a caldo la vittoria nel primo turno agli Australian Open contro il cileno Nico Jarry.

“Mi piace il pubblico qui in Australia, è bello tornare su questi campi. Ogni anno e ogni giorno è diverso, sono felice di aver vinto anche se posso fare sicuramente meglio. Però essendo la prima partita dell’anno sono molto soddisfatto”, ha aggiunto il campione altoatesino numero 1 al mondo. Sui consigli da dare ai giovani tennisti che lo seguono e sui prossimi impegni, Sinner ha concluso: “Ci vuole anche un po’ di fortuna, io ho avuto le persone giuste al momento giusto. Devi poi essere consapevole che ci saranno situazioni difficili, avere la famiglia al fianco. Il successo non deve mai cambiarti come persona, devi restare te stesso. L’anno scorso è stato bellissimo, ma io non credo di essere cambiato. Ci sono tanti giocatori che mi motivano, poi ho il miglior team al mondo. Ora ho due giornate di riposo e cercherò di trovare il ritmo giusto per prepararmi alla prossima partita”.

‘Carneade’ Schoolkate avversario Sinner al secondo turno

Sarà la wild card australiana Tristan Schoolkate l’avversario di Jannik Sinner nel secondo turno degli Australian Open, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il giocatore aussie, numero 173 Atp, ha sconfitto a sorpresa in quattro set il giapponese Taro Daniel, numero 84, con il punteggio di 6-7 (6), 7-6 (4), 6-1, 6-4 in 3 ore e 17 minuti.

