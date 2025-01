L'azzurra affronterà ora l'ucraina Elena Svitolina

Prosegue l’Australian Open di Jasmine Paolini, vincitrice in due set del match valido per il secondo turno giocato contro la messicana n.70 del mondo Renata Zarazua. 6-2 6-3 il punteggio finale in favore della quarta testa di serie del seeding, che affronterà ora l’ucraina Elina Svitolina (n.27 del ranking) che in due set ha battuto l’americana Caroline Delohide.

