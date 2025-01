L'azzurro perde il primo set contro l'australiano, poi cambia marcia e non rischia più nulla. Prossimo match con l'americano Giron

Jannik Sinner batte Tristan Schoolkate e avanza al terzo turno degli Australian Open 2025. L’azzurro, numero uno del mondo, ha ceduto il primo set prima di imporsi con il punteggio finale di 4-6, 6-4, 6-1, 6-3 in due ore e 46 minuti di gioco. Al terzo turno, Sinner affronterà lo statunitense Marcos Giron, numero 46 del ranking Atp, che ha sconfitto l’argentino Tomas Martin Etcheverry dopo una battaglia in cinque set con il punteggio finale di 7-5, 3-6, 7-5, 3-6, 6-4 in 4 ore e 6 minuti di gioco.

L’azzurro: “Partita difficile, posso fare meglio”

“All’inizio lui serviva bene, giocava meglio di me. C’è stata anche una bellissima atmosfera da parte del pubblico. Sono molto felice della mia performance, non do le cose per scontate ed è quello che dovrò fare anche nel prossimo turno”, ha detto Sinner parlando nell’intervista post partita. “In tutti i tornei puoi trovare giocatori del genere che giocano davvero bene, devi essere sempre presente, che sia il primo, il secondo o il terzo turno – ha aggiunto l’azzurro – E’ stata una partita difficile, posso migliorare. Ho anche avuto difficoltà col vento che oggi spirava forte”.

Il numero uno al mondo arriva a Melbourne da campione in carica. “E’ una sensazione diversa ma ho vissuto tantissimi bei momenti dentro e fuori dal campo, questo posto è fantastico, la vedo come una possibilità per fare come l’anno scorso, poi c’è ancora tanta strada da fare – ha concluso Sinner – Cerchiamo di guardare giorno per giorno, so che il mio livello può essere superiore a quello odierno e spero di mostrarlo. Mi auguro di giocare un gran torneo“.

Sinner soffre in avvio

Il primo set si è chiuso sul 6-4 a favore dell’australiano che ha sfruttato un passaggio a vuoto di Sinner. L’azzurro, più falloso del solito soprattutto al servizio (3 doppi falli e il 63% di prime palle nel set), ha subito il break a zero nel decimo game. Il numero uno del mondo ha restituito il favore a Schoolkate nel settimo game del secondo set, non lasciando nemmeno un punto all’avversario sul suo turno di servizio, per poi chiudere a sua volta il parziale sul 6-4.

Sinner cambia marcia nel terzo set

Nel terzo set Sinner ha cambiato marcia ed è partito subito forte, procurandosi un’altra palla break e conquistando il primo game con una volée di rovescio. L’altoatesino ha ritrovato la sua solidità da fondo campo e al servizio e sul 2-0 si è procurato altre due palle-break: la prima annullata dal Schoolkate con una prima palla, la seconda sfruttata da Sinner con un dritto vincente da fondo campo che gli è valso il 3-0. Partita finalmente in discesa per Jannik, che piazza un altro break nel settimo game dopo uno scambio ravvicinato a rete: il quarto set è suo con un eloquente 6-1. L’azzurro chiude il parziale conquistando il 100% dei punti a rete e l’80% dei punti con la prima di servizio, oltre a 11 vincenti.

Quarto set in discesa

Nel quarto set Schoolkate sembra non avere più le energie per contrastare lo strapotere di Sinner. L’azzurro continua a martellare da fondo campo, l’australiano annulla un’altra palla-break ma alla seconda occasione cede di nuovo il servizio e va subito sotto 3-0. Schoolkate rischia ancora nel quarto game e deve annullare ben 6-palle break prima di conquistare il punto, ma nulla può sul servizio di Sinner che non rischia più nulla e chiude il set sul 6-3 staccando il pass per il terzo turno. Sinner chiude il match con 14 ace, 5 doppi falli, il 77% dei punti sulla prima di servizio, 42 vincenti e 29 errori non forzati.

