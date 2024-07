A seguire, l'altro quarto di finale tra Djokovic e De Minaur

Il quadro dei quarti di finale a Wimbledon si sta per completare. Oggi, Lorenzo Musetti sfida Taylor Fritz per raggiungere la semifinale dei Championship per la prima volta in carriera. L’inizio del match sul Campo 1 è previsto non prima delle 15.00. A seguire, questa volta sul Central Court, ci sarà l’ultimo quarto, quello tra Novak Djokovic e Alex De Minaur.

Wimbledon, gli ultimi due quarti del tabellone femminile

Jasmine Paolini e Donna Vekic sono ancora in attesa di scoprire chi potrebbe essere la loro avversaria nell’eventuale finale. Aprono la giornata del tabellone femminile Jelena Ostapenko e Barbora Krejčíková, che precedono il match di Musetti sul Campo 1. L’altro quarto di finale si disputerà invece sul Centrale, prima del match tra Djokovic e De Minaur, e vedrà lottare per l’ultimo posto in semifinale la kazaka Elena Rybakina e l’ucraina Elina Svitolina.

