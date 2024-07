L'azzurro affronta il russo per la prima volta sull'erba. Oggi in campo anche Paolini

Jannik Sinner a caccia della semifinale di Wimbledon contro la sua (ex) bestia nera Daniil Medvedev. E’ la dodicesima volta che i due campioni si affrontano: al momento il russo conduce ancora 6-5, ma ha perso contro l’azzurro, numero uno al mondo, le ultime cinque sfide: quella di oggi sul campo centrale del torneo londinese è la prima sull’erba. A seguire, sul campo principale, giocherà l’azzurra Jasmine Paolini, sesta del ranking, che affronterà la statunitense Emma Navarro, anche lei per un posto in semifinale.

Sinner vince il quarto set: 6-2 in 25 minuti

Come a Melbourne, tra Sinner e Medvedev sarà di nuovo quinto set! Quarto set vinto in appena 25 minuti di gioco.

Nuovo break Sinner: azzurro avanti 4-1 nel quarto set

Totale passaggio a vuoto di Medvedev. Sinner gioca bene il punto che vale due palle break, poi il russo sbaglia la palla corta in uscita dal servizio.

Quarto set: break Sinner nel 3° game

Reazione praticamente immediata di Jannik Sinner, che conquista il break nel terzo game. Il tennista azzurro sfrutta la prima delle due palle break grazie a una smorzata chirurgica.

Medvedev conquista anche il terzo set: 7-6 (6-4)

Medvedev vince anche il terzo set, chiudendo il parziale al tiebreak con il punteggio di 7-4. Match ora sul 2-1 in favore del russo.

Controbreak Sinner: 5-5 nel 3° set

Sinner rientra in partita con il controbreak nel momento decisivo: punteggio di nuovo in parità sul 5-5.

Lieve malore per Sinner: l’azzurro rientra in campo tra gli applausi

Sinner accusa dei capogiri. Il tennista altoatesino ha chiesto l’intervento del medico per un possibile calo di pressione, scuotendo la testa mentre si confrontava con l’assistente sanitario. “Mi gira la testa”, ha detto il tennista azzurro prima di fare rientro negli spogliatoi. Dopo dieci minuti di interruzione, Sinner è rientrato in campo tra gli applausi del pubblico del Centre Court.

Terzo set, break Medvedev: russo avanti 2-1

Terzo game ancora fatale per Sinner, che subisce il break. Pesano gli errori di Jannik che sul 15-30 spedisce una palla corta in rete e poi sulla prima palla break sbaglia di dritto dopo la straordinaria difesa di Medvedev.

Medvedev vince il secondo set 6-4

Match di nuovo in equilibrio sul Campo Centrale. Medvedev si aggiudica il secondo set con il punteggio di 6-4. Decisivo il break nel terzo game, con il russo che ha giocato ad altissimo livello: 84& di punti conquistati con la prima di servizio. Per Sinner pesano anche 14 errori gratuiti.

Secondo set: break Medvedev nel terzo game

Game di risposta perfetto da parte del russo che strappa il servizio a Sinner. Il russo guadagna due palle break consecutive con un lungolinea, poi chiude alla prima chance con l’errore di Sinner di dritto.

Primo set all’azzurro: 7-6 (9-7) il punteggio

Serve un’ora a Sinner per conquistare il primo set, concluso al tiebreak sul parziale di 9-7. Anche un set point annullato per il tennista azzurro, complice anche un errore di Medvedev in uscita dal servizio.

