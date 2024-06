Il gruppo di fan che segue il tennista italiano: "È un ragazzo molto semplice come noi con valori forti trasmessi dalla famiglia"

“Il numero 1? Tanta emozione, ma ce lo aspettavamo, quando è successo siamo impazziti di gioia, abbiamo avuto gli occhi lucidi“. Così i ‘Carota Boys’ durante un evento al VVT Vehementia Tennis Team di Lagnasco, Cuneo, per il Watch Party Carota Boys. In merito alla differenza con Nole Djokovic i ‘Carota Boys’ hanno messo in evidenza come siano “l’età e la personalità. Sinner è più calmo, ha valori classici da sportivi che ammiri e stimi. È un ragazzo molto semplice come noi con valori forti trasmessi dalla famiglia. È un ottimo ragazzo”. Poi un passaggio sulla nascita del legame con il numero 1 al mondo: “Nel 2019 abbiamo iniziato a sentir parlare di lui, abbiamo visto le sue partite e ci siamo innamorati di lui. L’amore è cresciuto di anno in anno fino all’anno scorso quando è uscito fuori il fenomeno dei ‘Carota Boys’“.

