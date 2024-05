Il serbo sconfitto in semifinale con il punteggio di 6-4, 0-6, 6-1

Dopo la clamorosa eliminazione al terzo turno degli Internazionali d’Italia per mano del cileno Tabilo, un altro ko per il numero uno al mondo nel ranking Atp di tennis, Novak Djokovic. Il campione serbo è stato sconfitto in semifinale nel torneo Atp 250 di Ginevra dall’emergente giocatore ceco Tomas Machac, numero 44 Atp, che si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 0-6, 6-1.

