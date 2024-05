L'altoatesino non giocherà il quarto di finale contro Auger-Aliassine. Le sue parole: "Sono molto triste"

Jannik Sinner alza bandiera bianca. La sua avventura a Madrid non proseguirà a causa dei problemi all’anca che da giorni infastidiscono il tennista azzurro. Ad annunciare il ritiro dell’altoatesino è l’organizzazione del torneo. “Jannik Sinner si ritira dal Mutua Madrid Open per un infortunio all’anca destra”, si legge nel post sui social. “Di conseguenza, giovedì non scenderà in campo per giocare la partita dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime“. Il canadese accede quindi direttamente in semifinale del Masters 1000 madrileno.

Sinner: “Sono molto triste”

“Sono molto triste di dover rinunciare alla mia prossima partita qui a Madrid”, ha scritto Sinner sui social. “La mia anca mi ha dato fastidio questa settimana e sta lentamente dandomi più dolore. Seguendo il consiglio dei medici, abbiamo deciso che era meglio non giocare oltre e peggiorare la situazione. Nei prossimi giorni – ha aggiunto l’altoatesino – farò altri esami e seguirò i consigli degli specialisti sul recupero. Grazie per tutto il vostro supporto”.

