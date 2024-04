L'azzurro trionfa nonostante i problemi fisici con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-3

Più forte anche del dolore all’anca: Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del Mutua Madrid Open’, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.877.020 euro, che si disputa sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola (combined con un WTA 1000). L’azzurro, numero 1 del seeding, ha battuto negli ottavi il russo Karen Khachanov, numero 16, in tre set con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-3. Nei quarti di finale Sinner giocherà contro il vincente della sfida tra il norvegese Casper Ruud, il giocatore più in forma del momento, e il canadese Felix Auger Aliassime.

