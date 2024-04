La coppia azzurra ha perso in tre set contro i belgi Gille e Vliegen

Giornata storta in doppio per il tennis tricolore al ‘Rolex Monte-Carlo Masters’, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.950.575 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Tutti eliminati i tre azzurri impegnati. La coppia formata da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ha perso in tre set contro i belgi Gille e Vliegen che si sono imposti con il punteggio di 6-7 (3), 7-5, 10-7. Fuori anche Lorenzo Musetti con il cileno Nico Jarry sconfitti dai due argentini Gonzalez e Molteni con il punteggio di 6-4, 6-3.

