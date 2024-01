Il gruppo, formato da sei amici under 30, è nato ufficialmente nel 2023. Ora si trova a Melbourne per sostenere il proprio beniamino

Il fan club di Sinner alla conquista del mondo. Nati ufficialmente sette mesi fa, i ‘Carota Boys’, il gruppo di ragazzi under 30 uniti dalla passione per il tennis e per il campione altoatesino, hanno raggiunto in poche settimane una popolarità travolgente che ha varcato anche i confini down-under. A Melbourne, sede degli Australian Open, fioccano richieste di interviste da parte di diverse testate internazionali con tanto di foto a immortalare il loro tifo colorato.

La nascita dei ‘Carota Boys’

La storia dei sei amici, come hanno raccontato loro stessi, è nata per caso nel 2019 durante un incontro di tennis a Vienna: in quell’occasione, Sinner ha approfittato di un break per ricaricarsi mangiando una Carota. Un gesto notato dai ragazzi, dal quale è scaturita l’idea di supportare il tennista italiano proprio facendo della Carota un simbolo. Dopo essersi procurati degli appariscenti costumi da Carota, hanno perciò iniziato a seguire il campione azzurro supportandolo in svariati appuntamenti, dagli Internazionali d’Italia, al Roland Garros a Parigi, da Wimbledon a Londra agli US Open a New York e le Nitto ATP Finals di Torino, eventi che hanno così permesso al gruppo di richiamare l’attenzione mediatica e dei brand superando ogni tipo di aspettativa.

Sponsor e partnership

A muoversi per primo è stato il gruppo Lavazza che, come sponsor dei circuiti del tennis, ha chiesto loro di diventare gli ambasciatori delle attività di Jannik by Lavazza e ha iniziato a sovvenzionare le trasferte dei Carota Boys. Lo sponsor ha offerto infatti l’opportunità di assistere a una partita di Jannik al Roland Garros. E da lì l’intesa si è fatta ancora più stretta. I sei ragazzi, vestiti rigorosamente in arancione, sono volati a Parigi attirando l’attenzione di tutto lo stadio. E la loro presenza è diventata un vero e proprio spettacolo nel mezzo di un torneo prestigioso.

Pochi giorni fa è stata ufficializzata la partnership dei ‘Carota Boys’ con ‘Oltre Consulting’, business hub operativo nel mondo dello sport marketing e della comunicazione, che affiancherà questa giovane e ambiziosa realtà nel management, nella collaborazione con brand, nello sviluppo di progetti editoriali e di merchandising, nella realizzazione di eventi in collaborazione con Consiste, realtà di produzione torinese.

80mila follower sui social

Sono oggi oltre 80mila i follower dei Carota Boys sui social: un traguardo inaspettato, come si legge anche sul sito dedicato. I sei ragazzi al momento sono riusciti a viaggiare tutti insieme anche per la trasferta australiana: sono amici storici di infanzia di Jannik, sono all’inizio del loro approccio più professionale a un tifo strutturato e organizzato e si divertono da pazzi. Usando fantasia, estro e genialità.

