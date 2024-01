L'azzurro batte van de Zandschulp. Passa anche Arnaldi

Esordio vincente per Jannik Sinner agli Australian Open, primo torneo del Grande Slam della stagione. L’altoatesino ha superato il primo turno superando l’olandese Botic van de Zandschulp ( numero 59 del mondo) con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-3, in poco più di due ore e mezzo di gioco. Per Sinner è la prima vittoria ufficiale del 2024 dopo il memorabile novembre in cui ha battuto due volte Novak Djokovic e ha vinto la Coppa Davis. Ad aiutarlo a sentirsi a casa, tra il pubblico Sinner ha avuto i ‘Carota Boys‘ e le bandiere tricolore che sventolavano nella Rod Laver Arena.

“Iniziare con una vittoria significa molto per me“, ha detto Sinner in un’intervista televisiva post partita, mentre una mezza dozzina di tifosi vestiti con costumi da carota applaudiva dagli spalti. “Fisicamente mi sento bene. Sono qui in buona forma. Penso di poter essere felice per oggi”. Sinner si è detto sorpreso di vedere i Carota Boys tra il pubblico. “È bello vederli sugli spalti”, ha detto. “Stanno diventando più famosi di me, piano piano. Forse questo sostegno mi dà nei momenti chiave questa convinzione in più, forse. Chi lo sa? Vediamo come va qui. Ma sono felice che siano qui”.

Arnaldi OK

Missione compiuta anche per Matteo Arnaldi. Il 21enne sanremese ha avuto vita facile contro il padrone di casa Adam Walton, che aveva ottenuto una wild card. Arnaldi si è imposto in tre set col punteggio di 7-6 (5), 6-2, 6-4 in due ore e 40 minuti di gioco.

Berrettini si ritira

Brutte notizie, invece, per Matteo Berrettini, il cui periodo nero non conosce fine. L’azzurro si è ritirato dagli Australian Open per un infortunio al piede destro. Sarà sostituito nel tabellone dal belga Zizou Bergs. Lo riferiscono gli organizzatori del Major australiano in un post su X. “Ti auguriamo una pronta guarigione”, si legge nel post. Berrettini salta così la partita contro il numero sette al mondo Stefanos Tsitsipas, affrontato quattro volte e mai battuto dal romano.

