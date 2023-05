Esordio senza problemi per l'altoatesino: liquidato in tre set il francese Müller

Nessun problema per Jannik Sinner nell’esordio al Roland Garros. L’altoatesino, numero 9 del seeding, ha concesso solo sei game al francese Alexandre Müller: 6-1, 6-4, 6-1 i parziali in favore di Sinner in meno di due ore di gioco.

Un fantastico Fabio Fognini ha eliminato, sempre in tre set, il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero dieci.

Niente da fare per Marco Cecchinato – sconfitto dal transalpino Luca Van Assche – e per Flavio Cobolli, eliminato in tre partite da Carlos Alcaraz.

Tra gli altri, avanza senza intoppi anche Novak Djokovic, che insegue il 23esimo Major della carriera, il terzo a Parigi. Il serbo, numero 3 al mondo e del seeding, ha battuto l’americano Aleksandar Kovacevic, numero 114 Atp, in tre set con il punteggio di 6-3, 6-2, 7-6.

Tra gli altri big passa il turno Cameron Norrie (14) – che ha battuto il francese Benoit Paire per 7-5, 4-6, 3-6, 6-1, 6-4 – e Stan Wawrinka, trionfatore nello Slam parigino nel 2015: il 38enne svizzero ha eliminato al quinto set lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas dopo una maratona lunga 4 ore e 39 minuti.

Vittorie anche per Diego Schwartzman sullo spagnolo Zapata Miralles (32) per 1-6, 6-7 (5), 6-2, 6-0, 6-4. Passa pure Denis Shapovalov (26), il canadese ha battuto l’americano Brandon Nakashima per 6-4, 7-5, 4-6, 3-6, 6-3. Infine Roberto Bautista Agut (19) ha sconfitto il cinese Yibing Wu per 7-6 (4), 6-1, 6-1.

