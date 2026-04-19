Iran, media: secondo round di negoziati a Islamabad entro venerdì – La diretta

È durata poche ore la riapertura dello Stretto di Hormuz. L’Iran ha ordinato una nuova chiusura a fronte del blocco navale degli Stati Uniti e i Pasdaran hanno avvertito che qualsiasi imbarcazione che si sposti dal suo ancoraggio, nel Golfo Persico o nel Mar d’Oman verso lo Stretto, sarà considerata come collaboratrice del nemico e potrà essere presa di mira. Subito dopo un alto funzionario Usa ha dichiarato ad Axios che, a meno di una svolta nei colloqui di pace, la guerra potrebbe riprendere entro pochi giorni. Intanto Donald Trump torna a parlare ed elogiare Israele, definito un “grande alleato” “a differenza di altri”.

Guerra in Medio Oriente – La diretta di oggi domenica 19 aprile Inizio diretta: 19/04/26 07:00 Fine diretta: 19/04/26 23:00