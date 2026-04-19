Iran, media: secondo round di negoziati a Islamabad entro venerdì – La diretta

È durata poche ore la riapertura dello Stretto di Hormuz. L’Iran ha ordinato una nuova chiusura a fronte del blocco navale degli Stati Uniti e i Pasdaran hanno avvertito che qualsiasi imbarcazione che si sposti dal suo ancoraggio, nel Golfo Persico o nel Mar d’Oman verso lo Stretto, sarà considerata come collaboratrice del nemico e potrà essere presa di mira. Subito dopo un alto funzionario Usa ha dichiarato ad Axios che, a meno di una svolta nei colloqui di pace, la guerra potrebbe riprendere entro pochi giorni. Intanto Donald Trump torna a parlare ed elogiare Israele, definito un “grande alleato” “a differenza di altri”.
Il traffico nello Stretto di Hormuz è nuovamente bloccato dopo che due navi sono state attaccate ieri. Lo scrive Cnn. Secondo i dati di Marine Traffic, la maggior parte delle navi presenti nella zona si è spostata più all’interno del Golfo Persico o in zone relativamente sicure verso il Golfo dell’Oman. Ieri, ricorda Cnn, alcune cannoniere iraniane hanno aperto il fuoco contro una petroliera in transito nello stretto, e una seconda imbarcazione sarebbe stata colpita da un “proiettile non identificato”, secondo quanto riportato dall’Organizzazione britannica per il controllo del traffico marittimo (UK Maritime Traffic Organization).
Nuova Delhi ha dichiarato che due navi battenti bandiera indiana sono state coinvolte negli incidenti nello stretto e ha convocato il proprio ambasciatore in Iran in merito.Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha annunciato che bloccherà lo stretto e che “l’avvicinamento allo Stretto di Hormuz sarà considerato cooperazione con il nemico e qualsiasi imbarcazione che lo infranga sarà presa di mira”.
Due fonti della sicurezza pakistana affermano che il secondo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran si terranno probabilmente entro venerdì. Parlando con Al Jazeera a condizione di anonimato, hanno dichiarato di essere giunti a questa conclusione sulla base di diversi elementi. Innanzitutto, hanno citato il fatto che “due aerei da trasporto pesante statunitensi, i C-17 Globemaster, sono atterrati alla base aerea di Noor Khan a Rawalpindi”, vicino alla capitale pakistana Islamabad.
Le fonti hanno fatto sapere che “le strade dall’aeroporto alla Zona Rossa di Islamabad sono state temporaneamente chiuse, a indicare un rafforzamento delle misure di sicurezza”. Infine, secondo le fonti, “sia l’hotel Serena che il Marriott di Islamabad sono stati evacuati e non saranno consentite nuove prenotazioni fino a venerdì”. Il primo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran si è svolto presso l’hotel Serena di Islamabad l’11 aprile.
A Islamabad, in Pakistan, sono state predisposte misure di sicurezza straordinarie in vista dell’atteso secondo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti. Al momento il nuovo appuntamento negoziale non è confermato, con Teheran che ieri aveva detto che non era stata ancora fissata una data precisa. Intanto nella capitale e nella ‘città gemella’ di Rawalpindi sono stati dispiegati oltre 10.000 agenti di polizia e sono stati istituiti più di 600 posti di blocco. Le autorità hanno annunciato che diverse aree sensibili intorno alla base aerea di Nur Khan e all’aeroporto internazionale di Islamabad saranno isolate. Inoltre, è stato imposto il divieto assoluto di voli con droni per garantire la sicurezza degli aerei che trasportano delegazioni straniere di alto livello. Lo riportano i media locali.
“La nostra posizione fondamentale si basa sul mantenimento della pace, della stabilità e della sicurezza nella regione” e “non cerchiamo di allargare il cerchio della guerra, non abbiamo iniziato guerre o conflitti e non abbiamo attaccato alcun Paese”, inoltre “non intendiamo attaccare alcun Paese e stiamo esercitando il nostro diritto legale e legittimo all’autodifesa”. Lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, citato da Al Jazeera.
Secondo Pezeshkian, “Trump non ha il diritto di negare i diritti a un popolo e di affermare che l’Iran non può beneficiare del suo programma nucleare”. Il presidente iraniano sottolinea poi che “il nemico non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi, ha violato il diritto internazionale e ha attaccato infrastrutture, scuole e ospedali. Le dichiarazioni del nemico riguardo alla distruzione della nostra civiltà e al ritorno dell’Iran all’età della pietra rivelano le intenzioni e gli obiettivi degli aggressori”.
“Quel ‘diritto internazionale’?! Quello che l’Ue rispolvera per fare la morale agli altri mentre, in silenzio, dà il via libera a una guerra di aggressione Stati Uniti- Israele e chiude un occhio sulle atrocità commesse contro gli iraniani?! Lasciamo perdere i sermoni; la cronica incapacità dell’Europa di mettere in pratica ciò che predica ha trasformato i suoi discorsi sul ‘diritto internazionale’ nell’apice dell’ipocrisia”. Lo scrive su X il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei.
“Nessuna norma del diritto internazionale vieta all’Iran, Stato costiero, di adottare le misure necessarie per impedire che lo Stretto di Hormuz venga utilizzato per condurre un’aggressione militare contro l’Iran. E il “passaggio di transito incondizionato’ a Hormuz? Questa finzione è crollata nel momento in cui l’aggressione tra Stati Uniti e Israele ha portato le forze militari statunitensi nel cortile di casa dello Stretto”, aggiunge. Ieri l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas aveva sottolineato che “secondo il diritto internazionale, il transito attraverso corsi d’acqua come lo Stretto di Hormuz deve rimanere aperto e gratuito”.
“Sono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre la narrazione mediatica alimenta costantemente i conflitti – e sì, ci sono stati e ci saranno disaccordi reali – la realtà è spesso molto più complessa”. Lo scrive su X il vicepresidente Usa JD Vance pubblicando un video in cui il pontefice parla di una “narrazione che non è stata accurata in tutti i suoi aspetti” in merito alla differenza di vedute con il presidente Usa Donald Trump.
Ieri Leone XIV ha detto che “non è affatto nel mio interesse” dibattere con Trump. “Papa Leone – aggiunge Vance – predica il Vangelo, come è giusto che sia, e questo inevitabilmente significa che offre le sue opinioni sulle questioni morali del momento. Il Presidente – e l’intera amministrazione – si adoperano per applicare questi principi morali in un mondo caotico. Sarà nelle nostre preghiere, e spero che noi saremo nelle sue”.
Secondo le valutazioni dell’intelligence statunitense, l’Iran probabilmente ha ancora accesso a circa il 70% delle sue scorte di missili balistici prebelliche e a circa il 60% dei suoi lanciatori missilistici, come riporta il New York Times. Inoltre, conserva ancora circa il 40% del suo arsenale di droni, afferma il quotidiano statunitense, citando funzionari dell’intelligence e militari Usa.
Secondo il Nyt, quando l’8 aprile è entrato in vigore il cessate il fuoco di due settimane tra Iran e Stati Uniti, Teheran aveva accesso a circa la metà dei suoi lanciatori di missili balistici. Da allora, secondo quanto riportato, è riuscita a dissotterrare altri 100 lanciatori, portando il totale dei lanciatori missilistici operativi a circa il 60% del livello prebellico. Oltre ai lanciatori, la testata afferma che l’Iran sta anche lavorando per recuperare eventuali scorte di missili rimaste sepolte sotto le macerie degli attacchi statunitensi e israeliani. Una volta completato, secondo i funzionari dell’intelligence statunitense, Teheran disporrà di arsenali missilistici pari a circa il 70% di quelli prebellici.
Un riservista delle Forze di difesa israeliane (Idf) è rimasto ucciso e altri nove feriti, uno dei quali in modo grave, a seguito dell’esplosione di un ordigno nel sud del Libano, secondo quanto annunciato ieri dall’esercito. Lo riporta ‘The Times of Israel’, secondo cui il soldato deceduto è stato identificato come il sergente di prima classe Lidor Porat, 31 anni, del 7106esimo battaglione della 769/a Brigata Regionale ‘Hiram’, originario di Ashdod.
Secondo un’indagine preliminare dell’esercito, durante un’operazione del battaglione in territorio controllato dalle Idf nel sud del Libano, un veicolo del genio è passato sopra una bomba piazzata da Hezbollah. I soldati di stanza nella zona per mettere in sicurezza i macchinari pesanti sono stati colpiti dall’esplosione, che ha causato la morte di Porat e il ferimento di altri nove, di cui uno in modo grave, quattro moderatamente e quattro in maniera leggera.
“Ci sono stati progressi nei negoziati con gli Stati Uniti, ma permangono divergenze significative”. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, all’agenzia di stampa iraniana Tasnim, secondo quanto riporta Ynet. “Abbiamo raggiunto – ha proseguito – delle conclusioni su alcune questioni, ma non su altre, e sono state avanzate diverse proposte. Siamo ancora lontani da una discussione definitiva. Insistiamo su diverse questioni che per noi sono non negoziabili”.
Ghalibaf, che ha guidato la delegazione negoziale iraniana nei colloqui falliti nella capitale pakistana una settimana fa, ha aggiunto: “I negoziati di Islamabad non hanno eliminato la nostra diffidenza verso gli Stati Uniti, ma credo che la comprensione reciproca tra le due parti sia diventata più realistica”.
“Che piaccia o no, Israele ha dimostrato di essere un grande alleato degli Stati Uniti d’America. Sono coraggiosi, audaci, leali e intelligenti e, a differenza di altri che hanno mostrato il loro vero volto in momenti di conflitto e stress”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post sul suo social Truth. “Israele combatte con tenacia e sa come vincere”, ha aggiunto.