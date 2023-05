La Casa Bianca ha annunciato che dall'11 maggio non sarà più obbligatoria la vaccinazione per l'ingresso negli Stati Uniti

Il numero uno al mondo Novak Djokovic potrà giocare agli US Open di quest’anno dopo che gli Stati Uniti hanno confermato che i viaggiatori internazionali non dovranno più essere vaccinati contro il Covid-19. Il 35enne vincitore di 22 prove del Grande Slam è stato costretto a saltare il torneo dello scorso anno perchè non vaccinato. Djokovic non ha potuto giocare anche ultimi due Masters 1000 a Indian Wells e Miami.

Ma la politica degli Stati Uniti cambierà dal prossimo 12 maggio, consentendo al serbo di tornare a Flushing Meadows in agosto. “Oggi annunciamo che l’amministrazione porrà fine ai requisiti del vaccino Covid-19 per i dipendenti federali, gli appaltatori federali e i viaggiatori internazionali alla fine della giornata dell’11 maggio, lo stesso giorno in cui termina l’emergenza sanitaria pubblica Covid-19”, ha dichiarato la Casa Bianca in un comunicato come riportato dalla Bbc.

