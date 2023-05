Thomas in rosa. Colpi di scena tra ritiri eccellenti, cadute, tappe cancellate

Un giallo nel ‘rosa’ che acceca e confonde. Al Giro la maglia di leader va al caos, che domina la scena in maniera inaspettata. Tra casi di Covid in serie, ritiri eccellenti, cadute, scivolate, pioggia battente e montagne ‘cancellate’, succede di tutto dopo neanche dieci giorni di gara e il timore è che non finisca qui. La scelta del campione del mondo Remco Evenepoel, colpito dal virus, di lasciare domenica sera la corsa dopo aver appena vinto la crono di Cesena, ha provocato un effetto domino che ha alimentato sospetti e una serie di polemiche.

Dopo il belga, e prima ancora Filippo Ganna bloccato sabato scorso dal coronavuirus, a lasciare al corsa per Covid, è stata un’altra mezza dozzina di corridori – tra cui Domenico Pozzovivo – ma ci sono state anche altre defezioni per problemi intestinali. E’ il caso di Alexander Vlasov, sesto in classifica generale che ha dato forfait prima della decima tappa a cui non hanno preso parte anche Sven Erik Bystroem, fermato dal team per precauzione nonostante una positività in assenza di sintomi e Rein Taaramae, che ha lamentato problemi di stomaco.

La corsa rosa che, dopo la giornata di riposo, è ripartita da Scandiano con una serie di restrizioni che hanno riportato indietro di tre anni tra zone off limits e obbligo di mascherine, è stata caratterizzata da una tappa complicata, resa difficile dalle avverse condizioni meteo che hanno spinto i corridori a valutare l’ipotesi di alcuni accorgimenti lungo il tracciato. Alla fine si è andati avanti e a Viareggio è stata premiata la lunga fuga a tre del danese Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) che ha preceduto allo sprint Derek Gee e Alessandro De marchi.

Il freddo, la pioggia e la strada bagnata hanno creato diversi problemi ai ciclisti (sul Gpm del Passo delle Radici la temperatura era di circa tre gradi), e diverse sono state anche le cadute. Barguil e Postlberger sono stati investiti da un’ammiraglia e finiti a terra a poco più di 50 chilometri dalla linea d’arrivo, mentre Bettiol, che arrivava da dietro, ha investito un meccanico della Jayco e per fortuna è ripartito. La tappa è stata un lungo inseguimento del gruppo maglia rosa, con pochi velocisti e pochi gregari al lavoro, ai tre fuggitivi abili e tenaci nel resistere per andare a giocarsi la vittoria. Sul lungo tratto finale De Marchi ha provato a scattare verso la linea del traguardo ma nulla ha potuto per contrastare Cort Nielsen e Derek Gee. Geraint Thomas, corridore britannico della Ineos Grenadiers è la nuova maglia rosa del Giro d’Italia dopo il ritiro di Evenepoel. “Sono successe molte cose, le condizioni meteo erano terribili ma ce l’ho fatta comunque a godermi un po’ questa maglia. Per me indossare la maglia rosa ha un significato speciale. Tatticamente è cambiato molto con il ritiro di Evenepoel ma siamo tutti molto motivati e vogliamo tenere questa maglia il più a lungo possibile, speriamo che il tempo migliori un po'”,, ha dichiarato il britannico. All’arrivo facce scure e pochi sorrisi. E non solo per la fatica. L’aria appare pesante e anche per gli organizzatori la situazione sta diventando complessa. Viste le eccezionali precipitazioni nevose, e alla luce del rischio slavine, è stato comunicato che, in vista della 13ma tappa di venerdì prossimo da Borgofranco d’Ivrea a Crans Montana (in Svizzera), la corsa non transiterà sul Passo del Gran San Bernardo, ma attraverso il tunnel. La Cima Coppi viene quindi spostata all’arrivo delle Tre Cime di Lavaredo, la salita del Gran San Bernardo rimane un GPM di 1a categoria, e i punti ai passaggi saranno assegnati di conseguenza. Sul Giro piove sul bagnato. Si spera torni il sole in fretta.

