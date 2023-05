Il team Ineos Grenadiers ha ufficializzato la positività del ciclista prima dell'ottava tappa

Filippo Ganna si ritira dal Giro d’Italia prima dell’ottava tappa odierna. Il 26enne della Ineos-Grenadiers è risultato positivo al Covid e ha mostrato “lievi sintomi simil-influenzali”, fa sapere la sua squadra. “Filippo ora si riposerà e recupererà completamente prima di riprendere il suo restante programma di gare del 2023”.

Filippo Ganna will regrettably not line up to contest today’s Stage 8 of the 2023 #Giro, after testing positive for Covid-19 and displaying mild, flu-like symptoms.

Filippo will now rest and recover fully before resuming his remaining 2023 race programme. pic.twitter.com/90rVQyhIQ7

