L'argentino dà forfait nel secondo set sul punteggio di 3-1 dopo aver perso il primo 6-0. Medvedev elimina Sonego

Jannik Sinner accede agli ottavi dell’Atp Masters 1000 Montecarlo. Il numero 8 del ranking mondiale, ha eliminato l’argentino Diego Schwartzman costretto al ritiro sul 3-1 nel secondo set dopo aver perso il primo 6-0. Sinner sfiderà nel terzo turno il polacco Hubert Hurkacz, numero 13 del ranking che ha superato il britannico Jack Draper in tre set. Schwartzman, compagno di doppio di Sinner al torneo di Montecarlo, ha lamentato un problema alla spalla sinistra. “Giocare contro di lui quando fai insieme la settimana del doppio non vuol dire niente. E’ molto sportivo. Gli auguro che non sia niente di grave”, ha dichiarato Sinner a fine partita. “Mi fa molto piacere giocare qui, ci sono tanti tifosi italiani, proverò a giocare al mio meglio e poi vediamo”, ha dichiarato l’altoatesino.

Nel prossimo turno affronterà il polacco Hurkacz

A proposito del prossimo turno contro il polacco Hurkacz, Sinner ha dichiarato: “Affrontare Hubi è sempre particolare. La palla qui a Monte-Carlo rimbalza alta soprattutto nelle ore più calde e lui ha un gran servizio, quindi non sarà una sfida semplice per me”. Il loro primo incontro è sicuramente il più doloroso per l’azzurro, uscito sconfitto dalla sua prima finale ‘1000’ a Miami nel 2021, di cui si però si è vendicato pochi mesi più tardi nel round robin delle Nitto ATP Finals di Torino salvo venire battuto un anno fa nei quarti a Dubai. Sulla terra sarà tutta un’altra storia e l’enorme bagaglio di fiducia, accumulato dal tennista italiano nel suo ottimo inizio di 2023, garantisce a Sinner i favori del pronostico.

Medvedev troppo forte, Sonego ko in due set

Disco rosso per Lorenzo Sonego nel secondo turno del ‘Rolex Monte-Carlo Masters’, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Troppo forte Daniil Medvedev per il 27enne torinese, n.45 del ranking. Il russo, numero 5 del Mondo e n.3 del seeding, si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 30 minuti di gioco. Negli ottavi di finale Medvedev affronterà il tedesco Alexander Zverev, che in mattinata ha battuto sempre in due set lo spagnolo Roberto Bautista-Agut con il punteggio di 6-4, 6-4.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata