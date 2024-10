Il tennista numero uno al mondo: "Mi spiace ma non sono pronto a competere"

Jannik Sinner ha annunciato che salterà l’ultimo Masters 1000 della stagione, a Parigi-Bercy, a causa di un virus intestinale. Avrebbe dovuto esordire contro lo statunitense Ben Shelton o il francese Corentin Moutet. “Mi dispiace non poter scendere in campo, sono venuto presto per prepararmi per questo torneo ma ho preso un virus e non sono pronto per competere”, ha detto in un breve messaggio ai tifosi in un video pubblicato sul profilo X ufficiale del torneo. Sinner è il secondo italiano che si cancella dal torneo a tabellone compilato. Ieri è arrivato l’annuncio del forfait di Flavio Cobolli, che avrebbe dovuto esordire contro Richard Gasquet all’ultima partecipazione a Parigi-Bercy, a causa dell’infortunio alla spalla che l’aveva costretto ad abbandonare l’ottavo di finale a Vienna contro Alex De Minaur.

A message from Jannik to the fans who is sad to annonce that he has to retire due to illness, get well soon @janniksin ❤️‍🩹#RolexParisMasters pic.twitter.com/ZigQMMKSAh — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2024

Sinner: “Non sono preoccupato per Finals e Davis”

“Non sono preoccupato per Torino e la Davis. Farò di tutto per essere al 100%. Giovedì vedremo come sto, poi da venerdì o sabato inizieremo a lavorare”. Così Jannik Sinner a Sky Sport dopo l’annuncio del suo forfait agli Atp 1000 di Parigi-Bercy. “Venerdì sera, dopo l’allenamento, non mi sono sentito bene – ha spiegato l’altoatesino – Pensavo che fosse stanchezza, invece domenica sono andato dal dottore e mi ha spiegato che si trattava di un virus e sarebbero serviti 3-4 giorni per guarire. Già oggi mi sento meglio, ma il corpo non è abbastanza forte e allenato. Sono debilitato. Può succedere, è stata una stagione lunga. Tra 3-4 giorni starò meglio e mi preparerò per Torino”.

