Giovanni Vernia, tra le new entry della nuova edizione di GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, veste i panni del campione di tennis Jannik Sinner, raccontando la vita dell’atleta divisa tra gli allenamenti e i suoi impegni con gli sponsor. Il GialappaShow va in onda tutti i lunedì alle 21:30 in prima visione su Tv8.

