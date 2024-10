Torino, 31 ott. (LaPresse) – La Roma torna al successo e lo fa a spese del Torino. La squadra giallorossa si impone 1-0 allo stadio Olimpico nell’incontro valido per la decima giornata di Serie A. Decisiva la rete al 10′ di Dybala, su errore di Linetty. La Roma incassa tre punti che fanno respirare Ivan Juric, grande ex della sfida, e sale in classifica a quota 13, a -1 dal Torino.

