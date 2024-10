ll russo a sorpresa eliminato al debutto dal torneo parigino

Subito una sorpresa al torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il russo Daniil Medvedev, numero 4 del seeding, è stato eliminato al debutto nel secondo turno dall’australiano Alexei Popyrin in tre set, con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-6 dopo due ore e mezza di gioco. Il russo non ha mai vinto un torneo in tutto il 2024, l’ultimo conquistato è Roma nel 2023.

Passa il turno, invece, Grigor Dimitrov, il bulgaro numero 8 del tabellone ha battuto l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-7 (9), 6-3, 7-5.

