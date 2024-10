Torino, 31 ott. (LaPresse) – Lazio show a Como. La squadra di Baroni travolge quella di Fabregas 5-1 nell’incontro valido per la decima giornata di Serie A e conferma di attraversare un grande momento. I capitolini volano a 19 punti agganciando Atalanta e Fiorentina al terzo posto. Secondo ko di fila per il Como che resta a quota 9. E’ Castellanos a sbloccare al 28′ il risultato su rigore. Il raddoppio, tre minuti dopo, è firmato da Pedro su servizio di Nuno Tavares. Nella ripresa, i padroni di casa accorciano le distanze con Mazzitelli, che insacca in mezza rovesciata (53′) e restano in dieci per l’espulsione di Braunoder. Anche la Lazio incassa un rosso: fuori Nuno Tavares. Sugli sviluppi dell’angolo di Pedro, Dia ‘spizza’ per Patric che cala il tris dei capitolini al 72′ e all’81’ Castellanos completa la sua doppietta ancora su invito di Dia. A completare la ‘manita’ è il gol di Tchaouna su assist di Lazzari in pieno recupero.

