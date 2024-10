Lo ha detto il primo cittadino a margine della presentazione delle attività dei prossimi giorni in città

“Una città che ruota attorno alle Atp con tantissimi eventi per le strade e per le piazze, per fare il tifo per Sinner e per essere competitivi per averle per altri 5 anni“. Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, a margine della presentazione delle attività per le Atp Finals in città. In merito al fatto che la città possa ospitare per altri 5 anni il torneo di tennis Lo Russo diche che “è una trattativa molto complessa che si gioca su diversi terreni, sappiamo che la concorrenza è agguerritissima e in grado di mettere in campo molte risorse economiche”.

