Il campione greco è stato protagonista di un siparietto agli Australian Open in cui svela la sua passione per l'attrice di Dalby

Stefanos Tsitsipas, tennista numero 4 del ranking mondiale dell’Atp, si è qualificato alle semifinali degli Australian Open. Il greco, classe 1998, ha vinto contro l’outsider 21enne Jiří Lehečka, della Repubblica Ceca, con il punteggio di 6-3 7-6(2) 6-4. Dopo la vittoria il campione di Atene si è reso protagonista di un comico siparietto, intervistato sul campo dall’ex tennista Jim Courier. Tstitsipas, infatti, ha invitato l’attrice australiana che sta conquistando Hollywood, Margot Robbie, a vedere il suo prossimo match a Melbourne. “L’Australia è un Paese fantastico, mi piacciono un sacco di cose australiane. Una delle mie attrici preferite viene dall’Australia, è Margot Robbie. Sarebbe bello vederla laggiù un giorno”, ha detto il tennista greco. “Stai ufficialmente estendendo un invito a Margot Robbie? Voglio solo essere cristallino”, gli chiede ancora Courier e Stefanos risponde: “Assolutamente si”.

Il numero 4 del mondo ha proseguito anche in un’intervista rilasciata ad Eurosport in cui ha risposto a domande sui suoi hobby preferiti, il tipo di musica che ascolta e tanto altro ancora. Anche in questa occasione il tennista ha ribadito la sua passione per l’attrice. “Mangiare polpo con patate all’Acropoli con Margot Robbie? È come un sogno che si avvera, tranne che probabilmente è solo un’allucinazione causata dal mangiare troppo Vegemite”, ha scritto in italiano su Twitter Tsitsipas.

Mangiare polpo con patate all’Acropoli con Margot Robbie? È come un sogno che si avvera, tranne che probabilmente è solo un’allucinazione causata dal mangiare troppo Vegemite. https://t.co/lu5ZHffea9 — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) January 25, 2023

