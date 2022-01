Ammissioni del numero 1 al mondo sui suoi viaggi prima di andare in Australia e sul mancato isolamento quando era positivo lo scorso dicembre

Novak Djokovic ammette che è stato commesso un errore nella compilazione del documento di immigrazione che ha consegnato al suo arrivo a Melbourne, in Australia. Secondo quanto il tennista ha scritto in un post sui social network, il suo agente avrebbe fatto un errore relativo alla parte dei suoi recenti viaggi: sul formulario è stato dichiarato che Djokovic non aveva viaggiato nei 14 giorni precedenti il suo arrivo in Australia, ma in quelle due settimane precedenti l’atleta di solito basato a Monte Carlo è stato visto in Spagna e in Serbia. “Il mio agente si scusa in modo sincero per l’errore amministrativo nel segnare la casella sbagliata” e “questo è stato un errore umano e di certo non deliberato”, ha scritto il tennista, aggiungendo che il suo team ha “fornito informazioni aggiuntive al governo australiano per chiarire la questione”. Il tutto dopo che la Border Force australiana, cioè l’autorità locale per l’immigrazione, ha annunciato ieri che sta indagando per accertare se ci sia stata una “dichiarazione falsa”, che sarebbe motivo per una cancellazione di visto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novak Djokovic (@djokernole)

Da Djokovic, poi, anche l’ammissione di avere violato le regole di isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19 il 17 dicembre: lo sportivo ha ammesso di avere incontrato un giornalista due giorni dopo per un’intervista. “Accetto che avrei dovuto riprogrammare”, “un errore di valutazione”, lo definisce il tennista. “Mi sono sentito obbligato ad andare avanti e realizzare l’intervista con l’Equipe”, che ha poi respinto altre notizie relative a sue comparse in pubblico dopo il 16 dicembre definendole “disinformazione”.

La posizione di Djokovic però resta rischio

La pallina è ora nelle mani del ministro dell’Immigrazione australiano, Alex Hawke, il quale dovrebbe comunicare nelle prossime ore la decisione sulla permanenza o meno del serbo in terra australiana dopo che il verdetto del giudice Anthony Kelly ha ‘cancellato’ lo stop alla dogana per visto irregolare. E’ infatti il governo ad avere l’ultimo colpo sulla validità o meno dell’esenzione. E il vantaggio di Nole sembra ridursi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata