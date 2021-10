Il numero 1 al mondo aveva espresso già qualche giorno fa i suoi dubbi al quotidiano serbo Blic

Ora è ufficiale: tutti i giocatori che prenderanno parte ai prossimi Australian Open, in programma a gennaio, dovranno essere vaccinati contro il Covid. Dopo l’annuncio la settimana scorsa del Governo dello stato di Victoria, oggi è arrivata la conferma da parte del Governo centrale australiano. Si tratta di una norma universale, ha spiegato alla radio ABC il ministro dell’immigrazione, Alex Hawke, come riportato da Supertennis. Ora la palla passa ai giocatori. I più dubbiosi hanno poco tempo per decidere cosa fare, consapevoli che il rifiuto del vaccino comporta l’impossibilità di giocare lo Slam più ricco in calendario. In particolare è in dubbio la presenza di Novak Djokovic, numero 1 del Mondo e nove volte campione a Melbourne. “Non è detto che io vada a Melbourne per giocare l’Australian Open”, ha detto qualche giorno fa al quotidiano serbo Blic Djokovic che, come la star NBA Kyrie Irving, non ha voluto svelare se si è vaccinato o meno.

La prossima edizione del torneo di Melbourne andrà in scena dal 17 al 30 gennaio del 2022.

