Il romano cede in due set a Fritz, che negli ottavi affronterà l'altoatesino. Fognini si arrende a Tsitsipas dopo una battaglia di oltre due ore

Si ferma al terzo turno la corsa di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells, spostato da marzo a ottobre a causa della pandemia. Il 25enne romano, numero 5 del seeding, è stato sconfitto piuttosto nettamente da Taylor Fritz: 6-4, 6-3 i parziali in favore dello statunitense in poco più di un’ora e 20 minuti di gioco.

Match decisamente sottotono per Berrettini, che ha ceduto complessivamente quattro volte il servizio in nove turni (ben tre nel primo parziale). Il ‘martello‘ ha inciso meno del solito, sia in battuta sia nel dritto, tradendo un certo nervosismo. Dal canto suo Fritz – dotato a sua volta di un ottima prima di servizio – si è limitato ad amministrare l’incontro, sebbene i due turni di battuta ceduti consecutivamente nel primo set tra il 5-1 e il 5-4 avrebbero potuto far rientrare in partita l’azzurro.

“Sicuramente non è stata la prestazione migliore dell’anno, più che altro credo una questione di energie nervose. Non sono riuscito a trovare l’adrenalina giusta, la tensione giusta e quindi ovviamente sono più lento, servo meno bene, faccio meno male. È una questione mentale, ho giocato tante partite quest’anno con un atteggiamento molto buono, con una energia molto buona. Purtroppo o per fortuna comunque era tanto tempo che non succedeva questa cosa”, ha dichiarato Berrettini dopo il match. “Devo voltare pagina. Mi gestirò in maniera che giocherò a Vienna, Parigi. Speriamo a Torino con la Davis, questo è il programma”, ha concluso ‘The Hammer’.

Salta così il derby tra Berrettini e Jannik Sinner, approdato agli ottavi di finale grazie al forfeit di John Isner, diventato papà per la terza volta proprio a ridosso del match e costretto ad abbandonare il torneo. Sarà Fritz ad affrontare l’altoatesino, a caccia di punti fondamentali per la corsa alle ATP Finals di Torino, in programma dal 14 al 21 novembre.

Sinner, al momento, è decimo nella ‘Race‘ – la classifica dell’anno solare che determina gli otto migliori giocatori della stagione che si affronteranno al Masters – con 2.505 punti, a 270 punti dal polacco Hubert Hurkacz, anch’egli ancora in corsa al Masters 1000 californiano; negli ottavi affronterà il russo Aslan Karatsev. Più distante Casper Ruud, all’ottavo posto con 2.925 punti. Anche il norvegese è ancora presente nel tabellone di Indian Wells e nel prossimo turno se la vedrà con l’argentino Diego Schwartzman. Considerato che Rafa Nadal occupa per ora la settima posizione della ‘Race’, ma che starà fuori fino al termine della stagione, il nono posto è l’ultimo disponibile per accedere alle Finals di Torino.

Non ce l’ha fatta nemmeno Fabio Fognini a staccare il pass per gli ottavi di finale. Il ligure si è arreso a Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero due, soltanto al terzo set dopo una battaglia lunga due ore e quattro minuti. Alla fine il greco si è imposto con i parziali di 2-6, 6-3, 6-4.

Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale:

Medvedev-Dimitrov

Karatsev-Hurckacz

Paul-Norrie

Schwartzman-Ruud

Fritz-Sinner

Monfils-Zverev

Basilashvili-Khachanov

De Minaur-Tsitsipas

