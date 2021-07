Matteo Berrettini

Il tennista azzurro è nella storia dopo aver conquistato la finale di Wimbledon. Romano, con il tennis nel Dna, ecco le sue passioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ajla Tomljanovic (@ajlatom)

È già entrato nella storia, conquistando quello che un italiano non era ancora riuscito a fare, la finale a Wimbledon. Matteo Berrettini, battendo in semifinale il polacco Hubert Hurkacz, è stato il primo tennista italiano a centrare una finale nel torneo inglese, tentando di battere il serbo Novak Djokovic che sull’erba inglese ha trovato il sesto trionfo in carriera.

Matteo Berrettini, romano, classe 1996, il tennis lo ha nel Dna. Il padre Luca, infatti, era maestro di tennis nei villaggi vacanze estivi, gli stessi dove lavorava un giovanissimo Fiorello: e fu proprio in Sicilia, in estate, che conobbe Claudia, la futura mamma di Matteo e di Jacopo, suo fratello minore, anche lui tennista. Spinto dal fratello, Matteo entra prima nel Circolo della Corte dei Conti, guidato da Raoul Pietrangeli, e poi nel Circolo Canottieri Aniene, dove incontra Vincenzo Santopadre, il suo attuale coach.

Letteratura, cinema e Nba le passioni di Matteo Berrettini

Matteo è romano al 100% e quando gli si chiede la sua città preferita risponde: “Ovvio, la mia Roma”. Dal punto di vista calcistico, però, il suo cuore batte per la Fiorentina, una passione trasmessagli dal nonno paterno. Matteo ama molto anche il basket, soprattutto l’Nba, e tifa per LeBron James. Tra le sue passioni extra-sportive, invece, la letteratura americana e il cinema. Matteo è un grandissimo fan di Quentin Tarantino e “Django Unchained” è uno dei suoi film preferiti.

Ajla Tomljanovic la bella tennista fidanzata di Berrettini

Matteo è fidanzato con la collega Ajla Tomljanovic, tennista croata naturalizzata australiana. La coppia ha trascorso il lockdown del 2020 insieme, a Boca Raton, in Florida. Lui le ha insegnato a cucinare, in particolare la pasta, e il loro rapporto si è rafforzato molto. In un’intervista a Sky Sport, Matteo ha raccontato: “Parliamo inglese, ma quando litighiamo io parlo in italiano. Lei dice che quando parlo inglese in una scala da 1 a 10 sono da 8, quando parlo italiano sono da 10”. A Wimbledon Ajla si è fermata agli ai quarti di finale. Ma domenica è stata lì a tifare, ovviamente, per Matteo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Berrettini (@matberrettini)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata