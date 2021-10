L'azzurro si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, dopo un'ora e 19 minuti di gioco

Jannik Sinner si aggiudica per il secondo anno consecutivo il titolo del ‘Sofia Open’, torneo Atp che si è concluso sul veloce indoor della Armeec Arena della capitale della Bulgaria. Il 20enne altoatesino, n.14 del ranking e prima testa di serie, ha battuto in finale il francese Gael Monfils, n.20 Atp e secondo favorito del seeding. L’azzurro si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, dopo un’ora e 19 minuti di gioco.

Il commento

“Speriamo di aver un bel finale di stagione. Grazie al mio team per il tanto lavoro che si sta facendo. Questo è un torneo molto speciale per me, spero di tornarci anche l’anno prossimo”. Così Jannik Sinner dopo essersi aggiudicato per il secondo anno consecutivo il titolo del ‘Sofia Open’, torneo Atp che si è concluso sul veloce indoor della Armeec Arena della capitale della Bulgaria. “E’ stata una bella settimana. Insieme a Monfils abbiamo messo insieme grandi battaglie e partite”, ha aggiunto l’altoatesino alla squa quarta vittoria in un torneo Atp. “Congratulazioni a Sinner, hai grandi obiettivi e spero che tu possa arrivare dove desideri”, ha aggiunto il francese Gael Monfils.

