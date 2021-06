Eliminati a Parigi invece Seppi, Camila Giorgi e Jasmine Paolini

(LaPresse) – L’Italia cala la ‘manita’ nel terzo turno del Roland Garros. Saranno cinque gli azzurri ad andare a caccia di un posto negli ottavi nella seconda prova stagionale dello Slam. Dopo Fabio Fognini, atteso domani dalla sfida con l’argentino Federico Dalbonis, hanno staccato il pass al termine della giornata di ieri Matteo Berrettini, Jannik Sinner, vincitore del derby con Gianluca Mager, Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato. E l‘Italtennis ha la certezza di avere almeno un suo rappresentante agli ottavi: Musetti e Cecchinato si troveranno infatti avversari in un nuovo duello ‘fratricida‘. Si svuota di azzurro, invece, il tabellone femminile: escono di scena le ultime due italiane in corsa, Camila Giorgi e Jasmine Paolini.

La giornata degli azzurri a Parigi

Ad aprire nel migliore dei modi la giornata dell’Italtennis ci ha pensato Berrettini. Sul Campo Simonne-Mathieu il 25enne romano, n.9 del ranking e del seeding e alla quarta partecipazione allo Slam parigino, regolato in 6-3 6-3 6-2, in un’ora 58 e minuti, l’argentino Federico Coria, n.94 del ranking. Il romano sfiderà il sudcoreano Soonwoo Kwon, n.91 del ranking, per un posto negli ottavi. Avanza anche Lorenzo Musetti, che conferma il suo brillante momento di forma. Nel suo primo Roland Garros il 19enne Next Gen di Carrara, n.76 del ranking, ha regolato il giapponese Yoshihito Nishioka, n.57 del ranking, con il punteggio di 7-5 6-3 6-2 in due ore e 9 minuti. Sulla strada di Musetti, il derby con ‘Ceck’, che sulla terra rossa parigina sta ritrovando i suoi livelli. Il palermitano, risalito al n.83 del ranking e all’ottava partecipazione a Parigi, ha centrato il terzo turno battendo 6-4, 6-1, 3-6, 61, in poco meno di due ore, l’australiano Alex De Minaur, n.23 Atp e 21 del seeding. E in tema di derby, a vedere vincitore al termine di quello andato in scena oggi è stato Jannik Sinner. Il 19enne di Sesto Pusteria, n.19 Atp e 18/a testa di serie, si è imposto sul connazionale e coetaneo Gianluca Mager, numero 87 al mondo. Un duello appassionante che ha visto Sinner imporsi 6-1 7-5 3-6 6-3, in due ore e 19 minuti di partita. Prossimo avversario per Sinner, lo svedese Mikael Ymer, n.105 del ranking.

Fuori Andreas Seppi, Camila Giorgi e Jasmine Paolini

Saluta Parigi Andreas Seppi, in gara al Roland Garros per la 16/a volta. Il 37enne di Caldaro, n.98 Atp, dopo l’impresa all’esordio contro il canadese Felix Auger-Aliassime, ha ceduto 6-4 7-5 7-5, dopo oltre due ore e mezza di battaglia, al sudcoreano Kwon. Delusioni anche per Camila Giorgi e Jasmine Paolini. Con l’uscita di scena anche di Martina Trevisan, ieri, non ci sono più azzurre in tabellone. La 29enne di Macerata, n.80 del ranking, è stata battuta 75 16 62, in due ore e 11 minuti di partita, dalla 20enne russa Varvara Gracheva, n.88 del ranking. La Paolini, n.91 al mondo, ha invece ceduto 6-2 6-3, in un’ora ed otto minuti di gioco, alla greca Maria Sakkari, n.18 del ranking e 17 del seeding.

Bene Nadal, Djokovic e Federer

Per quello che riguarda il cammino dei big, missione compiuta per Rafa Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer. Lo spagnolo, numero 3 del ranking, accede al terzo turno dopo aver battuto il francese Richard Gasquet, numero 53 al mondo, in tre set con il punteggio di 6-0, 7-5, 6-2 in due ore e 16 minuti di gioco. Prossimo avversario di Nadal il britannico Cameron Norrie, numero 45 Atp. Il serbo numero al mondo ha superato in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-4, dopo 2 ore e 8 minuti di gioco, l’uruguaiano Pablo Cuevas, numero 92 Atp. Lo svizzero, numero 8 del ranking e del seeding, ha battuto il croato Marin Cilic, numero 47 al mondo, con il punteggio di 6-2, 2-6, 7-6, 6-2 in due ore e trentotto minuti di gioco. Prossimo avversario di ‘King Roger’, il tedesco Dominik Koepfer, numero 59 Atp. “Sono un po’ sorpreso del mio livello. Ho avuto un po’ di alti e bassi, ma ho servito bene nel tiebreak. Sono felice del risultato anche se oggi non è stato facile. E’ un processo, naturalmente ci sono ancora delle cose da sistemare in difesa”, ha commentato lo svizzero.

Il ritiro della numero 1 Barty

La numero Wta Ashley Barty ha invece alzato bandiera bianca a causa di problemi fisici. L’australiana si è fermata contro la polacca Magda Linette sul punteggio di 6-1, 2-2 per la sua avversaria. Barty aveva già accusato problemi all’anca nel match di primo turno contro l’americana Bernarda Pera.

