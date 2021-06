Il romano liquida Coria, all'altoatesino il derby con Mager. Il carrarese elimina Nishioka. Il 37enne di Bolzano si arrende al sudocoreano Kwon

Prosegue il buon momento degli azzurri al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno infatti staccato il pass per il terzo turno.

Berrettini senza fatica

Nessun problema per Matteo Berrettini. Il 25enne romano, numero 9 al mondo, si è sbarazzato facilmente dell’argentino Federico Coria 6-3, 6-3, 6-2 in meno di due ore di gioco.

Sinner vince il derby contro Mager

Va a Jannik Sinner il derby contro Gianluca Mager. Il 19enne altoatesino ha comunque dovuto faticare quattro set prima di spuntarla 6-1, 7-5, 3-6, 6-3 sul 26enne sanremese.

Musetti stupisce di nuovo

Ancora un’ottima partita per Lorenzo Musetti. Il 19enne carrarese ha liquitato il giapponese Yoshihito Nishioka 7-5, 6-3, 6-2.

Seppi ai saluti

Niente da fare, invece, per Andreas Seppi. Il 37enne bolzanino si è arreso al sudcoreano Kwon Soon-woo in tre set (6-4, 7-5, 7-5) in due ore e 40 minuti.

Nel prossimo turno Kwon affronterà proprio Berrettini.

Eliminate Giorgi e Paolini

Si ferma al secondo turno il cammino di Camila Giorgi e Jasmine Paolini.

La 29enne marchigiana è stata sconfitta dalla 20enne russa Varvara Gracheva 7-5, 1-6, 6-2 in quasi due ore e un quarto di gioco.

Paolini, invece, si è arresa 6-2, 6-3 alla quotata 25enne greca Maria Sakkari, numero 19 del ranking WTA.

Si ritira la n. 1 Ashley Barty

Ashley Barty è stata costretta al ritiro a causa di problemi fisici. Impegnata contro la la polacca Magda Linette, la numero 1 al mondo è stata costretta a fermarsi mentre era sotto 6-1, 2-2. La campionessa australiana aveva già accusato fastidi all’anca nel match di primo turno contro l’americana Bernarda Pera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata