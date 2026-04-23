Home > Calcio > Coppa Italia, la Lazio s’impone sull’Atalanta ai rigori e vola in finale

La Coppa Italia ha anche la sua seconda finalista. All’Inter, vittoriosa con una rimonta per 3-2 sul Como, si aggiunge ora la Lazio, che batte l’Atalanta ai rigori.

Nella semifinale di ritorno, giocata alla New Balance Arena di Bergamo, dopo il 2-2 dell’andata, la gara si chiude sull’1-1 fino ai tempi supplementari in virtù delle reti segnate da Romagnoli e Pasalic fra l’84’ e l’86’. Poi Motta, il baby portiere biancoceleste, sale in cattedra e para quattro rigori alla Dea. La squadra allenata di Maurizio Sarri proverà ad alzare il trofeo giocando il prossimo 13 maggio contro l’Inter.