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mercoledì 22 aprile 2026

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Volley femminile, il Conegliano vince il suo ottavo scudetto consecutivo

Volley femminile, il Conegliano vince il suo ottavo scudetto consecutivo
L’esultanza delle giocatrici del Conegliano dopo l’ultimo punto che ha sancito la vittoria per 3-1 sul Numia Vero Volley Milano. (Foto: Instagram, imocovolley)
Redazione
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Il Numia Vero Volley Milano guidato da Paola Egonu capitola: è 3-1

Ottavo scudetto di fila, il nono nella propria storia. La Prosecco Doc Imoco A. Carraro Conegliano è ancora campione d’Italia di volley femminile.

Nella gara 4 di finale scudetto, all’Allianz Cloud, le venete superano la Numia Vero Volley Milano 3-0. Questi i parziali: 17-25, 22-25, 22-25. Migliore realizzatrice per le ragazze allenate da Daniele Santarelli la solita Isabelle Haak con 19 punti. Alle padrone di casa, che si arrendono 3-1 nella serie, non bastano i 24 punti messi a segno dalla capitana Paola Egonu.

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