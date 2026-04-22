Volley femminile, il Conegliano vince il suo ottavo scudetto consecutivo

Ottavo scudetto di fila, il nono nella propria storia. La Prosecco Doc Imoco A. Carraro Conegliano è ancora campione d’Italia di volley femminile.
Nella gara 4 di finale scudetto, all’Allianz Cloud, le venete superano la Numia Vero Volley Milano 3-0. Questi i parziali: 17-25, 22-25, 22-25. Migliore realizzatrice per le ragazze allenate da Daniele Santarelli la solita Isabelle Haak con 19 punti. Alle padrone di casa, che si arrendono 3-1 nella serie, non bastano i 24 punti messi a segno dalla capitana Paola Egonu.