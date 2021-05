A Parigi il ligure batte al primo turno il francese Barrere

Fabio Fognini ha firmato la prima vittoria azzurra del Roland Garros 2021, scattato stamane sulla terra rossa francese. Sono 11 gli azzurri in tabellone (uno più della scorsa edizione ed uno meno del record del 1969) e quattro di loro – Berrettini, Sinner, Sonego e Fognini – sono stati inseriti tra le teste di serie. Il 34enne di Arma di Taggia, n.29 del ranking e 27 del seeding, ha sconfitto 6-4 6-1 6-4, in due ore e 6 minuti di gioco, il francese Gregoire Barrere, n.122 ATP, in tabellone grazie ad una wild card. Non c’erano precedenti tra il ligure ed il 27enne di Charenton-De-Pont, in tabellone per la settima volta (solo nel 2019 ha superato un turno). Non una gran partenza per Fabio, un po’ troppo titubante e lontano dalla linea di fondo: i primi due game, lunghissimi, entrambi di 16 punti, se li è aggiudicati il francese (2-0). Anche nel quarto e sesto gioco Fognini ha avuto chance di break ma non le ha sfruttate mentre nel quinto e nel settimo ha dovuto impegnarsi per evitare il doppio break.

Nell’ottavo game, finalmente, un rovescio incrociato spedito fuori da Barrere ha permesso a Fabio di ottenere il contro-break e di riagguantarlo sul 4 pari. Il ligure ha trovato fiducia e con un parziale di 9 punti a 2 ha archiviato il primo set (6-4). In avvio di seconda frazione il ligure ha dovuto fronteggiare altre due palle-break ma poi è stato lui a schizzare avanti 3-0 grazie ad un break al secondo gioco, replicato poi al sesto (5-1). E velocemente ha incamerato anche il secondo set (6-1).

La striscia di giochi consecutivi di Fognini è salita a sette con il 34enne di Arma di Taggia, padrone del campo, che ha strappato la battuta a Barrere sia in avvio di terzo parziale che nel terzo game allungando poi sul 4-0. Il 27enne di Charenton-De-Pont ha interrotto l’emorragia (4-1) ma Fabio, dopo aver restituito uno dei due break di vantaggio (con il francese che ha recuperato da 5-1 a 5-4), ha chiuso 6-4 al primo match-point senza complicarsi ulteriormente la vita. Prossimo avversario per Fognini il vincente del match – in programma nel pomeriggio – tra l’ungherese Marton Fucsovics, n.44 ATP, e l’altro francese Gilles Simon, n.69 del ranking. Fabio partecipa al Roland Garros per la 14esima volta e vanta come miglior risultato i quarti del 2011, quando non poté nemmeno scendere in campo contro Nole perché infortunato (ha raggiunto poi gli ottavi nel 2018 e nel 2019, l’anno dell’ingresso in top ten).

