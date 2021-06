Sofferto il successo dell'altoatesino che ad un passo dal ko ha trovato la forza di riprendersi e portare a casa il match di primo turno contro il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 85 del ranking

La Next Gen azzurra non si ferma e non tradisce. Nel giorno in cui il 39enne Roger Federer torna a calpestare la terra rossa del Roland Garros, Jannick Sinner e Lorenzo Musetti approdano al secondo turno del torneo parigino regalando prove ricche di brivido ed emozioni, e soprattutto una sempre maggiore maturità, come ha dimostrato il toscano capace con autorità di battere, al suo esordio assoluto al Roland Garros, il belga Goffin, numero 13 del ranking. Sofferto è stato invece il successo dell’altoatesino che ad un passo dal ko ha trovato la forza di riprendersi e portare a casa il match di primo turno contro il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 85 del ranking. Dopo aver annullato un match point nel decimo gioco del quarto set, si è imposto con il punteggio di 6-1 4-6 6-7 (4) 7-5 6-4, in tre ore e 33 minuti mostrando cuore, coraggio e testa. Per Jannik, che lo scorso anno da debuttante assoluto si arrese solo nei quarti al ‘signore della terra’ Rafa Nadal, è stata la prima vittoria al quinto set in carriera (su tre match disputati), risultato che dunque dimostra anche la maturità acquisita dal giovane talento azzurro, capace di uscire dalle zone d’ombra anche quando la situazione non gira alla perfezione e ci si deve aggrappare alla lucidità e alla freddezza nei colpi decisivi.

Sinner aveva già battuto Hebert negli ottavi sul veloce indoor di Colonia lo scorso ottobre e dopo il primo set vinto 6-1 togliendo per tre volte la battuta al 30enne francese, sembrava un esordio piuttosto comodo. La rilassatezza dell’altotesino ha permesso a Herbert di tornare in partita riagganciando e superando al tie break Sinner, autore di un paio di errori che hanno spianato la strada al rivale. Nel quarto set Sinner ha rischiato di capitolare nel decimo game ma nel gioco successivo, approfittando di due doppi falli del francese, ha piazzato il break per poi chiudere 7-5. Nel set decisivo l’azzurro non ha concesso troppo al rivale portando a casa il match. Al secondo turno sarà derby tricolore con Mager. E sarà una sfida inedita.

Un capolavoro invece quello firmato da Musetti che ha superato a pieni voti la sua prima esperienza in un Major, affrontata con la freddezza di un veterano. Il toscano, che in questo 2021 ha raggiunto i quarti a Cagliari e la semifinale a Lione, ha regolato 6-0 7-5 7-6(3), in due ore e 18 minuti, il belga David Goffin, n.13 ATP e 13esima testa di serie (che lo scorso anno fu sbattuto fuori all’esordio da Sinner). Dominato il primo set, Musetti non si è fatto sfuggire l’occasione di vincere anche il secondo respingendo l’assalto del belga per poi chiudere la terza frazione al tie break, nonostante una indecisione nel game di battuta, il decimo, per chiudere il match. Cade invece Lorenzo Sonego. Il semifinalista degli Internazionali d’Italia, è andato a sbattere contro il sudafricano Lloyd Harris, numero 54 ATP, che si è imposto 7-5 6-4 6-4, in due ore e 18 minuti. Il servizio non ha mai aiutato Sonego, così come il suo famoso drop-shot. Il piemontese ha comunque continuato a provarci ma semplicemente non era la giornata giusta.

In campo femminile ottima prova di Martina Trevisan che si impone in tre set sulla belga Alison Van Uytvanck per 7-5, 4-6, 6-4 e ora troverà la romena Simona Cirstea. Buona intanto la prima per Roger Federer, tornato al Roland Garros dopo aver saltato l’edizione 2020. Il 39enne campione svizzero, numero 8 al mondo, approda al secondo turno del torneo parigino superando in tre set l’uzbeko 34enne Denis Istomin (numero 204 della classifica Atp) con il punteggio di 6-2 6-4 6-3 in un’ora e 35 minuti. Questo è il secondo ritorno di Roger Federer al Roland Garros. Già assente dal 2016 al 2018, era rientrato nel 2019, fermandosi in semifinale contro Rafael Nadal. Operato due volte al ginocchio, l’elvetico è tornato sulla terra rossa del torneo parigino per accumulare più partite possibili in vista di Wimbledon 2021, suo principale obiettivo.

