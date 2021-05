L'altoatesino annulla un matchpoint a Herbert e vince in 5 set, pochi problemi per il ligure contro Gojowczyk: i due azzurri si affronteranno nella prossima sfida

Dopo Fabio Fognini, anche Jannik Sinner e Gianluca Mager hanno staccato il pass per il secondo turno del Roland Garros, seconda prova del Grande Slam, in corso sui campi in terra battuta di Parigi.

Il 19enne altoatesino – testa di serie numero 18 – ha sofferto più del previsto contro il 30enne francese Pierre-Hugues Herbert, numero 73 del ranking mondiale: Sinner ha anche dovuto affrontare un matchpoint nel decimo game del quarto set, sul punteggio di 5-4 per l’avversario, prima di rimontare, imponendosi alla fine 6-1, 4-6, 6-7, 7-5, 6-4 in tre ore e 35 minuti di gioco.

Meno complicato, invece, il match di Mager, che ha superato il 31enne tedesco Peter Gojowczyk (attualmente in 134esima posizione mondiale), ripescato come ‘lucky loser’ dopo il forfait dell’australiano John Millman: il 26enne sanremese ha regolato la pratica in quattro parziali (6-2, 3-6, 6-4, 7-5) in due ore e 39 minuti.

Sinner e Mager – inseriti nel quarto di tabellone dominato da Rafa Nadal – si affronteranno nel prossimo turno.

C’era attesa per il debutto di Roger Federer dopo la sconfitta rimediata all’esordio a Ginevra contro Pablo Andújar (che ieri ha eliminato Dominic Thiem). Lo svizzero, che quest’anno, finora, ha giocato solo tre match (due a Doha, uno a Ginevra), si è sbarazzato del 34enne uzbeko Denis Istomin in tre, facili set con i parziali di 6-2, 6-4, 6-3 in poco più di un’ora e mezzo di gioco.

Dopo quattro eliminazioni consecutive al primo turno, Daniil Medvedev sfata finalmente il tabù parigino. Il russo, numero 2 al mondo, ha avuto vita facile (6-3, 6-3, 7-5) contro Aleksandr Bublik, troppo discontinuo per poter incidere sulla terra battuta; superficie che, peraltro, il kazako ha apertamente dichiarato di detestare.

