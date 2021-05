Il 25enne torinese lotta alla pari col serbo, ma cede al terzo set

Si chiude in semifinale il cammino di Lorenzo Sonego agli Internazionali d’Italia. Ieri sera il 25enne torinese, dopo aver eliminato in mattinata Andrej Rublëv nei quarti, ha lottato alla pari contro Novak Djokovic, ma alla fine si è arreso 6-2 al terzo set dopo due ore e 45 minuti di battaglia. Anche Djokovic era reduce dal doppio impegno in un giorno, con il successo su Stefanos Tsitsipas. Oggi alle 17 il numero uno al mondo, campione uscente, affronterà Rafa Nadal, che ieri si è sbarazzato dello statunitense Reilly Opelka con un doppio 6-4. Sarà il 57esimo confronto diretto tra i due campioni, con Djokovic avanti 29 a 27.

