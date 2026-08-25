Federica Brignone deve operarsi ancora: “Sento dolore”

Nuovo stop per Federica Brignone. La campionessa azzurra degli sci, due volte medaglia d’oro a Milano Cortina 2026, ha annunciato sui propri canali social un nuovo intervento chirurgico alla gamba sinistra, operata in passato dopo il grave infortunio del 2025. “La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Per questo, con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente”, scrive la tigre di La Salle. L’obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Quest’ultima decisione verrà presa direttamente durante l’operazione di questo pomeriggio. Per ora è tutto. Vi terrò aggiornati”.

Brignone a luglio: “Il mio corpo non si riprenderà mai del tutto”

Già a luglio Brignone, durante un’intervista con l’Equipe, aveva messo un grosso punto di domanda sul suo futuro. “Non so ancora se potrò prender parte alla prossima stagione. Ho già il biglietto per Ushuaia a settembre, dove si allenerà tutta la squadra italiana. Ma se io avrò lo stesso dolore della scorsa annata, sarà insopportabile”, aveva affermato parlando con il quotidiano sportivo francese. Parole premonitrici, considerando che adesso la 36enne dovrà operarsi. “Il mio corpo non si riprenderà mai del tutto”, aveva detto raccontando dei suoi problemi a camminare e a correre.

Federica Brignone, Soldeu, Andorra, 1 marzo 2026 (AP Photo/Gabriele Facciotti)

Il forfait in Coppa del mondo

La stagione per lei si è chiusa a marzo scorso, a Soldeu, in Andorra. “Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi. Ho provato a proseguire la stagione, adesso però il mio fisico mi sta presentando il conto”, aveva dichiarato spiegando la sua decisione di interrompere il suo percorso in Coppa del mondo.

Le due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Un mese prima, a febbraio, Brignone era tornata in grande stile per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Davanti al pubblico di casa, nel giro di una settimana, è riuscita a conquistare due medaglie d’oro in SuperG e gigante, entrando di diritto nella storia dello sport non solo italiano ma mondiale. La sciatrice azzurra aveva ripreso a gareggiare 10 mesi dopo il terribile infortunio che le ha causato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale, la frattura della testa del perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.