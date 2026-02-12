Federica Brignone oro in SuperG alle Olimpiadi 2026: impresa dell’azzurra dopo l’infortunio

Alle fine ce l’ha fatta: alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro in SuperG nonostante fosse reduce da un terribile infortunio che alla fine della scorsa stagione aveva messo in dubbio la stessa partecipazione ai Giochi da parte della campionessa azzurra. Tornata invece sulle piste, ha avuto anche l’onore di fare da portabandiera nella cerimonia inaugurale.

Brignone e le due Coppe del Mondo

Federica Brignone, che a luglio compirà 36 anni, è la sciatrice azzurra più vincente di sempre. È stata anche la prima a vincere una Coppa del Mondo generale, e si è anche ripetuta, vincendone due in totale, nel 2020 e nel 2025. Ha vinto in carriera anche altre tre medaglie olimpiche (argento in gigante a Pyeongchang 2018 e bronzo in gigante a Pechino 2022 e combinata a Pechino 2022)e cinque ai Mondiali (con gli ori nella combinata a Courchevel/Méribel 2023 e nello slalom gigante a Saalbach-Hinterglemm 2025). Oltre alle due Coppe del Mondo generali, ne ha vinte cinque di specialità (discesa libera 2025. supergigante 2022, gigante 2020 e 2025, combinata 2020). È considerata una delle più forti gigantiste di sempre. È la leader azzurra per i podi in Coppa del Mondo, con 85 piazzamenti tra le prime tre, così suddivisi:

37 vittorie

27 secondi posti

21 terzi posti

Le onorificenze

Federica Brignone è Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dal 31 marzo 2022 “di iniziative del presidente della Repubblica. Inoltre ha ricevuto il 22 dicembre 2023 il Collare d’oro al merito sportivo.