Brignone: “Non so se ci sarò la prossima stagione”

Il futuro di Federica Brignone è un grosso punto di domanda. “Cercherò di tornare a sciare a inizio agosto. Non so ancora se potrò prender parte alla prossima stagione. Ho già il biglietto per Ushuaia a settembre, dove si allenerà tutta la squadra italiana. Ma se io avrò lo stesso dolore della scorsa annata, sarà insopportabile”, ha detto la campionessa di sci, doppia medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, durante un’intervista a L’Equipe.

Brignone: “Il mio corpo non si riprenderà mai del tutto”

“L’anno scorso, in questo periodo, non sapevo nemmeno quando sarei riuscita a camminare di nuovo. Quindi in un certo senso quest’estate le cose vanno meglio, ma il mio corpo non si riprenderà mai del tutto“, ha spiegato soffermandosi sul proprio stato di salute dopo il grave infortunio subìto nella primavera del 2025 ai campionati italiani.

“Mi alleno abbastanza duramente, ma continuo anche la terapia. Ho ancora molti problemi a camminare. Ho iniziato ad allenarmi a metà maggio, ma non sto facendo niente di simile a quello che facevo prima dell’infortunio. Posso andare in bici, nuotare, andare in palestra ma non posso correre, non posso appoggiare il peso sui piedi. Il mio corpo ha recuperato massa muscolare, sta migliorando sempre di più, ma è ancora lontano dall’essere perfetto, o almeno come era prima. Ho costantemente dolore“, ha aggiunto. Rispetto alla preparazione per i Giochi “questa volta mi sto preparando come se dovessi disputare l’intera stagione. Ma non so se sarò in grado. Prenderemo delle decisioni al momento opportuno”.