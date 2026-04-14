Sci, Goggia: "Stagione difficile per me, ma felice per i risultati ottenuti"

Sofia Goggia, nel corso del media day della Fisi al Teatro Armani di Milano, torna sulla stagione appena vissuta. “È stata una stagione piena di difficoltà, ma nonostante questo sono riuscita a gestire situazioni difficili. Anche nella discesa ero l’ultima a partire tra le migliori, una giornata particolarmente calda poi l’attesa lunga per la caduta della Vonn, avrei potuto non fare degli errori, ma penso che la giornata sia stata estremamente positiva per come ho saputo gestire questa situazione. Comunque quando si finisce una stagione con una medaglia olimpica e una coppa che non avevo mai vinto non si può parlare di stagione deludente, ma di una stagione positiva anche se alcune cose non sono andate come dovevano”, ha detto Goggia.

“Mi sono anche laureata ed è stato un bel percorso che ho deciso di intraprendere parallelamente allo sci, volevo esplorare qualcosa oltre a questa attività totalizzante che mi ha impegnato per tutta la vita. Non mi bastava e spero anche tanti altri atleti possano cogliere questo esempio mio e di altri, perché si può fare”, ha aggiunto.